The Sims spegne 20 candeline

The Sims ha spento 20 candeline. Sono passati 2 decenni dal 4 febbraio 2000, giorno in cui Electronic Art pubblicò la prima versione del noto titolo che propone una simulazione della vita reale, dove non solo è possibile creare i personaggi, ma anche accompagnarli passo dopo passo durante la loro intera esistenza.

Electronic Arts, per l’occasione, ha sorpreso i videogiocatori con un regalo inaspettato: dal 4 febbraio è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti la vasca idromassaggio Compleanno. Per aggiungere l’oggetto esclusivo al proprio mondo virtuale basta cercarlo nel catalogo della modalità Costruisci nell'ordinamento "Attività all'aperto”.

“I Sims possono usarla mentre scambiano due chiacchiere, si immergono senza vestiti o fanno fiki fiki”, spiegano gli sviluppatori.

The Sims festeggia in grande

Ma le sorprese non sono finite: per tutto il mese di febbraio gli utenti con sottoscrizione a PS Plus possono scaricare gratuitamente dal PlayStation Store The Sims 4, che insieme a Bioshock The Collection e Firewall Zero Hour, compatibile con PlayStation VR, è uno dei tre titoli gratuiti del mese in corso per gli abbonati al servizio.

Inoltre, sul sito ufficiale del titolo sono disponibili i gadget The Sims firmati Threadless.

“Vent'anni fa non avremmo mai potuto immaginare che The Sims™ sarebbe arrivato così lontano, ma l'ha fatto grazie a voi. Siamo ancora qui (e in piena forma) per merito vostro, la comunità”, scrivono gli sviluppatori sul sito ufficiale di Electronic Art, ringraziando i videogiocatori che negli ultimi vent’anni hanno visto crescere ed evolversi The Sims.

Numeri e curiosità

Per festeggiare il compleanno, gli sviluppatori hanno raccolto alcuni interessanti dati, dai quali emerge il grande successo del titolo.

Da quando The Sims è stato pubblicato per la prima volta nel 2000, sono stati realizzati in totale 1,6 miliardi di Sims, tra cui 6,9 milioni di vampiri, un milione di sirene e 217mila alieni, costruite oltre 575 milioni di unità familiari e più di 1,3 miliardi di Fiki Fiki.

“La vostra passione per questo gioco ci incentiva a creare ogni giorno, proprio come negli ultimi due decenni. Vi siamo grati di tutto ciò che fate, dai contributi per creare un nuovo Stuff Pack alle testimonianze della vostra passione per The Sims con gli articoli della saga”, scrivono gli sviluppatori rinnovando i ringraziamenti alla community del videogioco.