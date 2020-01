Pokemon Go: disponibile l’evento dedicato al Capodanno Cinese 2020

Su Pokemon Go è finalmente disponibile l’evento dedicato al Capodanno Cinese 2020, che proseguirà fino al 3 febbraio 2020 alle ore 22:00 italiane.

Per l’occasione sul titolo mobile dedicato ai mostriciattoli in miniatura lanciati in tutto il mondo dai cartoni animati sono approdate tante novità, esclusive creature da catturare e bonus.

Tutte le novità

Fino al tre febbraio sarà più semplice aggiungere al proprio PokédeX i mostriciattoli in miniatura di colore rosso, come Charmeleon, Vulpix, Parasect, Voltorb, Jynx, Magmar, Magikarp, Flareon, Slugma, Wurmple, Corphish, Kricketot e Foongus, che appariranno con maggior frequenza allo stato selvatico.

Per l’occasione, gli allenatori possono anche tentare di aggiudicarsi Gyarados Shiny, che la prima volta può essere incontrato allo stato selvatico. I più fortunati si imbatteranno anche nella sua versione cromatica rossa.

Inoltre, tra le Uova Pokémon da 7KM è stato aggiunto anche Darumakam. Per ottenerlo basta avere un po’ di fortuna e far schiudere il maggior numero di uova possibile.

Tra i bonus esclusivi, durante l’evento dedicato alla festa di primavera, gli utenti hanno maggiori possibilità di aggiudicarsi un Pokémon Fortunato attraverso lo scambio.

Inoltre, aumenta la probabilità, interagendo con gli allenatori presenti tra gli amici, di diventare Amici Fortunati. È, inoltre, possibile ottenere Caramelle rare come ricompense dei pacchi amicizia.

L'evento di Minccino

Ma non sono finite le novità. Niantic Labs domenica 2 febbraio lancerà l’evento esclusivo di Minccino, che si protrarrà dalle 14:00 di pomeriggio fino alle 17:00 italiane. In quelle tre ore i Pokémon Rattata, Raticate, Pikachu, Sandshrew, Nidoran♀, Nidoran♂, Sentret, Marill, Zigzagoon, Plusle, Minun, Bidoof e Patrat appariranno con maggiore frequenza allo stato selvatico.

Inoltre sul campo da gioco potrà essere incontrato Minccino cromativo allo stato selvatico e schiudendo le uova da 5 KM gli utenti avranno maggiori probabilità di veder nascere Minccino, il Pokémon Cincillà.