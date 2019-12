Pokémon GO: annunciati tutti gli eventi di Natale 2019

Pokémon Go è pronto a festeggiare a suo modo le ormai prossime feste natalizie.

Niantic Labs ha annunciato tutti gli eventi di Natale che saranno disponibili durante la pausa delle feste sul titolo tanto amato dagli appassionati dei mostriciattoli tascabili.

Tra le novità, gli ‘allenatori’ potranno imbattersi in tanti Pokémon addobbati con costumi a tema, prendere parte a esclusivi eventi di ricerca sul campo da gioco e avranno delle imperdibili occasioni per catturare alcuni Pokémon rari che appariranno nei raid in specifici orari e date, quali Virizion, Lugia e Ho-Oh!.

Tutti gli eventi di Natale 2019:

Ecco l’elenco di tutti gli eventi esclusivi che saranno disponibili durante le feste natalizie:

Uno sviluppo complicato: ricerca speciale Team GO Rocket

Purtroppo il Team GO Rocket non darà tregua agli allenatori nemmeno durante le feste natalizie. Tuttavia, gli utenti che vorranno dare un contributo alla lotta contro i principali nemici del mondo Pokémon potranno farlo potendo contare sulla nuova ricerca speciale ’Uno sviluppo complicato’ che sarà disponibile per tutto il mese di dicembre.

Gli allenatori che riusciranno a sconfiggere Giovanni, entro fine 2020, riceveranno in premio la possibilità di salvare Zapdos ombra.

Tutto strapazzato!

Tra le novità, a partire dal 16 dicembre tanti Pokémon si schiuderanno dalle uova.

“Di che Pokémon si tratta? Mettete le Uova nell'incubatrice e camminate per scoprirlo!”, scrivono gli sviluppatori nella pagina ufficiale dedicata all’annuncio dei nuovi eventi a tema natalizio, senza dare maggiori informazioni a riguardo.

Virizion arriva nei raid a cinque stelle

Gli allenatori che desiderano aggiudicarsi Virizion, potranno tentare l’impresa da martedì 17 dicembre alle ore 22:00 CET, fino al 7 gennaio 2020, quando il Pokémon Prateria debutterà nei raid a cinque stelle.

Weekend di raid speciali con Lugia e Ho-Oh!

Da venerdì 20 dicembre alle ore 22:00 CET a lunedì 23 dicembre, Niantic Labs regalerà una seconda possibilità a tutti gli utenti che finora non sono riusciti a conquistare Lugia e Ho-Oh!: il Pokémon di tipo Fuoco e Volante torneranno in esclusiva nei raid per l’intero weekend.

Feste invernali di Pokémon GO 2019

Come lo scorso anno, anche quest’anno tornano le Feste invernali di Pokémon GO 2019. Gli allenatori potranno imbattersi in tanti nuovi Pokémon in costume e in nuovi mostriciattoli di tipo Ghiaccio. Saranno, inoltre, disponibili tanti eventi esclusivi di ricerca sul campo da gioco, nuovi oggetti per avatar e tanti bonus.

Riscaldatevi con un evento speciale nel fine settimana!

L’ultima novità natalizia riguarda un evento speciale in programma l’ultimo sabato del 2019. Durante l’iniziativa, che perdurerà per sole otto ore, i Moduli esca glaciale dureranno per due ore e potranno essere utilizzati per far evolvere Eevee in un Glaceon con l’attacco caricato Ultimascleta. Durante l’ultimo evento dell’anno, inoltre, Regice tornerà nei raid e gli utenti avranno la possibilità di ottenere due biglietti raid aggiuntivi girando il disco foto in una Palestra.