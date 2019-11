Pokémon Spada e Scudo: le novità svelate dal trailer di presentazione

Mancano ormai pochi giorni al debutto nel mondo dei videogiochi di Pokémon Spada e Scudo, i nuovi titoli in esclusiva per Switch il cui lancio è atteso il prossimo 15 novembre.

Dopo il trailer pubblicato nel mese di settembre, dedicato alla presentazione di Sirfetch’d, l’evoluzione di Farfetch’d, Nintendo ha recentemente rilasciato il filmato in italiano che rivela tante novità presenti nei giochi, tra le quali la data prevista per la prima gara online dei due titoli, ‘Galar: l’esordio’, in programma nel mese di dicembre 2019.

Galar: l’esordio, tutti i dettagli della prima gara online

I videogiocatori che acquisteranno i due nuovi titoli potranno iscriversi alla competizione fin dal giorno del lancio di Pokémon Spada e Scudo. Le iscrizioni termineranno il 5 dicembre.

Il combattimento, in programma dal 6 all’8 dicembre, prevederà varie ‘Lotte in Singolo’ durante le quali i Pokémon in gara verranno portati temporaneamente al livello 50 per tutta la durate della sfida.

Potranno partecipare al torneo tutti gli ‘animaletti’ conquistati nei due nuovi titoli. Sono ‘banditi’ dalla competizione Zacian, Zamazenta, Mew e altri Pokémon speciali.

I vincitori di Galar: l’esordio verranno annunciati sempre nel mese di dicembre 2019.

“Per poter partecipare alle Gare Online, è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online (servizio a pagamento). Sarà possibile partecipare alla competizione premendo il pulsante X per aprire il menu principale e scegliendo VS, Stadio Lotta e poi Gare Online. Non è necessario registrarsi al Pokémon Global Link”, scrivono gli sviluppatori.

Altre novità

Tra le novità, gli allenatori potranno ‘lasciare’ nei Box gli animaletti temporaneamente esclusi dalla squadra di gioco e potranno decidere di cambiare i membri del proprio team in qualsiasi momento.

Inoltre, i progressi del gioco verranno salvati in automatico nei punti cardine dell’avventura; gli utenti possono comunque decidere di disattivare la funzione direttamente dal menu ‘Opzioni’.

Infine, in Pokémon Spada e Scudo non c’è più un numero limite di Integratori speciali, come Ferro e Proteine, da dare a un Pokémon.