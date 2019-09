Nintendo e Game Freak hanno pubblicato un nuovo trailer di breve durata dedicato a Pokémon Spada e Scudo, i giochi che usciranno in esclusiva per Switch il prossimo 15 novembre. Il filmato è interamente dedicato alla presentazione di Sirfetch’d, la tanto attesa evoluzione di Farfetch'd. Si tratta di un Pokémon di tipo Lotta che affronta i nemici armato di due piante che ricordano per aspetto una spada e uno scudo. La sua abilità caratteristica è Cuordeciso e gli consente di incrementare di un livello la propria velocità ogni volta che tentenna. Sirfetch’d sarà presente esclusivamente in Pokémon Spada.

Introdotti i Pokémon di quinta generazione in Pokémon Go

Per mettere le mani su Pokémon Spada e Scudo gli appassionati della serie dovranno pazientare ancora per un paio di mesi, ma nel frattempo potranno divertirsi ad acchiappare i mostriciattoli tascabili di quinta generazione in Pokémon Go. Niantic, infatti, ha da poco annunciato l’arrivo delle creature di Unima nel gioco tramite un post sul sito ufficiale dell’applicazione e la pubblicazione di un nuovo trailer. Oltre agli starter (Tepig, Oshawott e Snivy) e alle loro evoluzioni, nell’app sono già presenti alcuni Pokémon di quinta generazione, ottenibili schiudendo alcune uova o partecipando a dei raid. L’elenco completo include Lillipup, Purrloin, Pidove, Snivy, Tepig, Oshawott, Blitzle, Drilbur, Foongus, Ferroseed, Klink, Litwick, Golett e Deino. Inoltre, la software house ha pubblicato sul sito ufficiale dell’app la lista dei Pokémon esclusivi per ogni parte del mondo:

• Asia Pacifico: Pansage, il Pokémon Scimperba

• Europa, Medio Oriente, Africa e India: Pansear, il Pokémon Testacalda

• Americhe e Groenlandia: Panpour, il Pokémon Annaffiatore

• Emisfero occidentale: Heatmor, il Pokémon Formichiere

• Emisfero orientale: Durant, il Pokémon Ferformica

La popolarità di Pokémon Masters

Un altro gioco a cui gli appassionati della saga possono dedicarsi in attesa di Spada e Scudo è Pokémon Masters, disponibile per Android e iOS dallo scorso 29 agosto. L’app è incentrata sulle battaglie 3 vs 3 e si distingue dai titoli della serie principale per la presenza di scontri in tempo reale, durante i quali l’accesso alle mosse conosciute dai Pokémon è regolato dal riempimento di una barra. A soli quattro giorni dal suo debutto il gioco ha superato il traguardo dei 10 milioni di download: un record che riporta alla mente il clamoroso successo ottenuto da Pokémon Go nel 2016.