Nel 2016, Pokémon Go ha stupito il mondo, raggiungendo i 500 milioni di download in meno di due mesi. Ora una nuova app dedicata ai mostriciattoli tascabili nati dalla mente di Satoshi Tajiri sembra pronta a bissare il successo del gioco in realtà aumentata di Niantic. Si tratta di Pokémon Masters, disponibile dal 29 agosto 2019 per i sistemi operativi Android e iOS. L’applicazione, creata dalla software house DeNA (già nota ai fan dei videogiochi per titoli come ‘Fire Emblem Heroes’ e ‘Super Mario Run’, sviluppati assieme a Nintendo), ha raggiunto il traguardo di 10 milioni di download e 10 milioni di dollari di incassi in soli quattro giorni.

Le caratteristiche del gioco

A differenza di Pokémon Go, basato sull’esplorazione e sulla cattura dei Pokémon, la nuova applicazione è incentrata sui combattimenti tra i mostriciattoli tascabili. Gli scontri non avvengono a turni, come nei giochi della serie principale, bensì in tempo reale e l’accesso alle mosse conosciute dai Pokémon è regolato dal riempimento di una barra (generalmente gli attacchi più forti ne consumano una quantità maggiore). Il protagonista ha a disposizione solamente un Pikachu e non può catturare altri mostriciattoli tascabili: per affrontate le battaglie 3 vs 3 tipiche di Pasio, l’isola artificiale in cui si svolgono gli eventi del gioco, è dunque necessario unire le forze con altri allenatori tratti dai vari capitoli della serie principale (noti come Unità), tra cui Superquattro, Campioni e Capipalestra.

Unità e Unimosse

Tutti i Pokémon associati alle Unità possono salire di livello grazie ai combattimenti o ad appositi oggetti e imparare nuove mosse. Durante le battaglie è anche possibile eseguire le Unimosse, degli attacchi speciali che possono ribaltare le sorti di uno scontro: possono essere utilizzate solamente dopo aver messo a segno un certo numero di mosse ‘normali’. Oltre ai combattimenti è anche presente una storia composta da vari capitoli, utile per conoscere meglio gli allenatori presenti nel gioco e recuperare vari oggetti utili, tra cui le gemme, la valuta utilizzabile nel gioco per reclutare nuove Unità (più o meno rare) o fare acquisti nei negozi. È possibile effettuare le microtransazioni presenti nell’app anche utilizzando del denaro reale.