Play Store: le applicazioni gratis e in offerta della settimana

Periodicamente, il Play Store propone agli utenti Android delle applicazioni gratuite o in offerta per un periodo di tempo limitato. Ecco quali applicazioni sarà possibile scaricare gratuitamente o a un prezzo ridotto durante la prima settimana di settembre.

App gratuite tra zombie, musica e laser

‘Zombie Masters VIP – Ultimate Action Game’ può essere il gioco adatto per chi vuole sfogare lo stress sconfiggendo un’orda di zombie dopo l’altra a colpi di armi da fuoco sempre più esagerate. Ancora per tre giorni l’app potrà essere scaricata gratuitamente dal Play Store. Chi preferisce la musica agli zombie troverà pane per i suoi denti in ‘Guitar Tiles PRO – DON’T MISS TILES OPEN 260 SONGS’, una sorta di versione mobile del noto videogioco Guitar Hero. I numerosi brani presenti sono in grado di soddisfare i gusti di tutti, dai metallari duri e puri agli amanti del pop. Anche quest’app tornerà a essere a pagamento fra tre giorni. Se siete alla ricerca di un gioco per smartphone in grado di mettere alla prova la vostra intelligenza, ‘LASERBREAK Escape’, in scadenza tra quattro giorni, potrebbe fare al caso vostro. Vestendo i panni di Laserbot, i giocatori devono farsi strada in livelli pieni di puzzle che possono essere risolti utilizzando un raggio laser o interagendo con i vari oggetti presenti sullo schermo.

Altri giochi gratutiti

Oltre alle app menzionate finora, nei prossimi sette giorni sarà possibile scaricare gratuitamente altri quattro giochi: ‘Taxi City 1988 V1’, ‘Hills Legend HD’, ‘Make One’ e ‘How to Die’. Il primo mette i giocatori nei panni di un tassista degli anni ’80 impegnato a girare per la città in cerca di clienti e di missioni da affrontare. ‘Hills Legend HD’, invece, è un’avventura tinte horror non adatta a chi si impressiona facilmente. In ‘Make One’ sono presenti vari puzzle in cui l’obiettivo è sempre lo stesso: combinare tutti i blocchi presenti sullo schermo e crearne uno solo. Infine, ‘How to Die’ è un gioco in cui il personaggio principale può perdere la vita in modi a dir poco sorprendenti.

Set di icone gratis per personalizzare il proprio smartphone

Oltre ai giochi mobile, ancora per sei giorni gli utenti Android potranno scaricare gratuitamente anche varie app utili per personalizzare i propri smartphone con icone di tipi differenti. Si tratta di ‘Pie 9 – Icon Pack’, ‘Modo – Icon Pack’ e ‘Mee Dark – Icon Pack’.

Le app in sconto

Tra le applicazioni scontate sono presenti tre giochi mobile: ‘City Destructor HD’ (che permette ai giocatori di radere al suolo un’intera città), ‘Age of Rivals’, un gioco da tavolo strategico in cui non esiste un solo modo per arrivare alla vittoria, e ‘Dark Quest 2’, un classico gdr a turni basato sul fantasy medievale. Infine, anche ‘Pie (Android P) Style Icon Pack’ è disponibile a un prezzo ridotto ancora per un giorno.