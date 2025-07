Prime Day 2025, 4 giorni di sconti per i 15 anni di Amazon.it

Dal 8 all’11 luglio, Amazon celebra il Prime Day più lungo di sempre con quattro giorni di offerte esclusive per i clienti Prime. L’evento coincide con il 15° anniversario di Amazon.it e include promozioni su migliaia di prodotti, iniziative per il Back to School, sconti sulla spesa online e un grande festival aperto al pubblico a Marina di Eboli (Salerno). In programma anche un esclusivo showcase con Serena Brancale.

Amazon si prepara a dare il via al più grande Prime Day di sempre, un evento che quest’anno si estende per ben quattro giorni, dall’8 all’11 luglio, offrendo ai clienti Prime un’occasione per risparmiare su tantissimi prodotti. L’iniziativa coincide con il 15° anniversario di Amazon.it, celebrato con un ricco programma di eventi e promozioni.

Offerte per tutti i gusti

Dai dispositivi tecnologici ai prodotti per la casa, passando per la bellezza, la moda e l’intrattenimento, il Prime Day 2025 promette sconti su marchi di punta come Samsung, Bosch, Chicco, JBL, Beats, Remington e molti altri. Tra le offerte più attese figurano il robot aspirapolvere DREAME L10s Ultra, il gasatore SodaStream Terra, e il set LEGO dedicato alla missione spaziale NASA Artemis.

Amazon punta anche sul ritorno a scuola, con una vetrina dedicata a zaini, cancelleria, dispositivi elettronici e libri di testo. Non manca l’attenzione al Made in Italy, con migliaia di prodotti locali in promozione.

I clienti di Milano, Roma, Torino, Bologna e Monza potranno usufruire di 30€ di sconto sulle prime tre spese con Amazon Fresh, mentre lo store Cortilia offrirà sconti su oltre 4.000 prodotti di alta qualità, dai freschi ai vini pregiati.

Prime Day Festival: musica, tecnologia e divertimento

Per celebrare l’anniversario, Amazon ha organizzato il Prime Day Festival dal 4 al 6 luglio a Marina di Eboli (SA). Il villaggio esperienziale ospita attività interattive, aree tematiche dedicate a Alexa, Amazon Lens, PartyRock e un concerto gratuito della cantante Serena Brancale, in programma per sabato 5 luglio alle ore 22:00.