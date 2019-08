Android, app gratis disponibili a tempo sul Google Play Store

Una serie di giochi per smartphone, insieme a pacchetti icone per personalizzare il proprio device. Ecco gli ingredienti di fine agosto che il Google Play Store propone agli utenti Android con una serie di applicazioni che, solitamente a pagamento, possono essere scaricate per un tempo limitato completamente gratis.

Tra golf e robot volanti

‘Mini Golf Arena’ è il primo gioco che fa parte di questa selezione di applicazioni gratuite. Si tratta di un gioco di minigolf multiplayer che può coinvolgere un massimo di 24 giocatori online, contro cui competere da ogni parte del mondo. Sono disponibili 7 campi da golf con 18 buche (126 buche in totale) e si possono personalizzare tanti elementi, tra cui la palla da gioco. Chi vuole scaricarla può risparmiare 3,39 euro, ovvero il costo pieno dell’applicazione. ‘Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium’ è un gioco dedicato agli appassionati di robot. Vestendo i panni di supereroi volanti si dovranno affrontare avvincenti combattimenti di strada, usando armi e cercando di salvare la città dalla presenza di alieni malintenzionati. Il gioco, normalmente, viene venduto sullo store a 0,59 euro. ‘Dualix’ invece è un pacchetto icone formato da immagini davvero curiose, che permettono di personalizzare al massimo il proprio device. Dall’aspetto molto colorato e dall’ispirazione videoludica (spicca tra tutte l’icone a tema Super Mario Bros), l’applicazione va associata ad un launcher, ovvero un’app che installata sul telefono permette di modificare l’aspetto del proprio dispositivo. Di solito al costo di 0,59, può essere scaricata gratuitamente per un tempo limitato.

Icone colorate e un diario per i pasti

Un gioco della serie platform, con un buon giudizio da parte degli utenti Android (che lo valutano 4.1 stelle su 5) è ‘Darkland’. Solo toccando lo schermo, l’utente dovrà aiutare Billy, un semplice blocco bianco, a districarsi in un posto molto pericoloso. L’esserino ha bisogno di scappare., ma non essendo nè un ninja né un guerriero, deve trovare da solo la via d'uscita. Ma numerosi ostacoli cercheranno di rendergli difficile il suo tentativo. L’app, di norma, è presente sullo store al costo di 0,59 euro. ‘Ultimate Food Value Diary - Diet & Weight Tracker’ è un’app utile per chi è a dieta. Permette infatti di registrare i pasti, restando aggiornati sulla perdita di peso e raggiungendo gli obiettivi legati al peso che ciascuno decide di programmare. L'app , tra l’altro, permette di accedere a sette diversi piani di perdita di peso. Scaricandola si possono risparmiare 0,69 euro, ovvero il prezzo abituale in cui si trova sullo store di Google. ‘Symbon Icon Pack’ è uno dei tantissimi pacchetti icone che permettono di modificare la grafica del proprio smartphone a piacimento. Anche questa applicazione è supportata da numerosi launcher, e permette di scegliere fra tantissime e coloratissime icone.

Diventare contadini o piccoli draghi volanti

Due applicazioni in sconto da segnalare. La prima è ‘Harvest Master: Farm Sim’ che invece che 2,49 euro può essere acquistata al prezzo di 1,19 euro. Si tratta di un gioco in cui il personaggio principale ha ereditato una fattoria dopo la morte di uno zio, che perà ha accumulato un grosso debito con il tiranno degli affari locali. L’utente dovrà quindi impegnarsi a gestire al meglio la fattoria per cercare di ripagare tutti i debiti accumulati. ‘Dragon, Fly! Full’, in sconto da 3,69 a 1,79 euro, è l’altro gioco in sconto sullo store. Molto ben valutato dagli utenti con 4,6 stelle su 5, permette di agire come un cucciolo di drago che dovrà muoversi attraverso inerpicati passaggi.