Il review bombing colpisce anche Pokémon Spada e Scudo

Il day one di Pokémon Spada e Scudo non è iniziato nel migliore dei modi. Pur essendo disponibili sugli scaffali dei negozio solo da poche ore, i due giochi, che negli scorsi mesi avevano già diviso la fanbase a causa di alcune scelte del team di sviluppo, sono già vittime di review bombing su alcuni portali che raccolgono i voti dell’utenza e della critica internazionale, tra cui il noto sito Metacritic. Questo fenomeno, che recentemente ha interessato anche Death Stranding, consiste nella pubblicazione di numerose recensioni positive o negative per supportare o osteggiare un determinato titolo.

Le critiche della community

Su Metacritic il punteggio degli utenti si attesta attorno a 3.4, distanziandosi notevolmente da quello della stampa specializzata (pari a 81). Per esprimere il proprio disappunto nei confronti di alcune scelte di Game Freak, tra cui la rimozione di numerosi Pokémon, molti utenti stanno assegnando ai due giochi voti bassissimi, spesso senza averli neppure provati. Un comportamento che in realtà non stupisce più di tanto: il malcontento di parte dell’utenza nei confronti di Pokémon Spada e Scudo è cresciuto sempre di più negli ultimi mesi, portando, negli scorsi giorni, alla nascita dell’hashtag #GameFreakLied, creato per criticare la campagna di comunicazione della software house. Altri fan si sono opposti alle critiche feroci e hanno lanciato l’hashtag #ThankYouGameFreak per difendere gli sviluppatori ed esprimere solidarietà nei loro confronti.

Individuato un bug nei due giochi

Per Pokémon Spada e Scudo i problemi non si fermano al review bombing. Nelle ultime ore numerosi utenti hanno segnalato la presenza di un bug nei due giochi che causa la corruzione totale dei dati presenti nella scheda SD, determinando l’impossibilità di accedere a tutti i video, gli screenshot e i giochi scaricati. Questo problema sembrerebbe legato soprattutto alla versione digitale di Pokémon Spada e Scudo. L’unico modo per evitare il bug, in attesa di una patch correttiva, è disabilitare il salvataggio automatico e salvare sempre la partita manualmente.