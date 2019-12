Pokémon GO: arrivano i raid a cinque stelle con Lugia e Ho-Oh

Si prospetta un weekend infuocato per i giocatori di Pokémon GO, che dalle 22:00, ora italiana, di venerdì 20 dicembre fino a lunedì 23 dicembre potranno catturare i Pokémon leggendari Lugia e Ho-Oh all’interno dei raid a cinque stelle (i più fortunati potranno persino trovarli in versione cromatica/shiny). Si tratta di una seconda opportunità per tutti gli allenatori che non sono riusciti ad aggiungere le due creature alla propria collezione in passato. Chi non approfitterà di questa occasione dovrà probabilmente attendere fino alla primavera del 2020 per avere un’altra chance. Ecco come Niantic ha annunciato il ritorno dei due Pokémon leggendari: "Lugia e Ho-Oh ritornano per un weekend di raid speciali! Lugia, il Pokémon di tipo Psico e Volante, e Ho-Oh, il Pokémon di tipo Fuoco e Volante, saranno entrambi disponibili nei raid!”. Al termine del weekend, sarà Virizion a prendere il posto dei leggendari di seconda generazione nei raid a cinque stelle; potrà essere catturato fino al 7 gennaio 2020. Inoltre, in occasione dell’evento “Feste Invernali di Pokémon GO”, che si svolgerà dalle 12:00 di martedì 24 dicembre alle 23:59 di mercoledì 1 gennaio, i giocatori potranno incontrare all’interno dell’applicazione un maggior numero di Pokémon di tipo ghiaccio e delle versioni natalizie di Pichu, Pikachu, Raichu e Stantler.

Disponibile la versione cromatica di Gible

Nei giorni scorsi, Niantic ha reso disponibile la versione cromatica di Gible in Pokémon GO. Gli allenatori possono trovarne uno allo stato selvatico o all’interno delle uova da 10 Km, anche se le probabilità (come da tradizione) sono piuttosto basse. Il shiny rate, infatti, si alza solo in occasione dei Community Day, degli eventi speciali che si svolgono una volta al mese. Prima dell’annuncio di Niantic era circolata la voce che la versione cromatica di Gible sarebbe stata introdotta in occasione di una di queste giornate fuori dal comune. Per scoprire chi sarà il protagonista del Community Day di gennaio 2020 sarà necessario portare ancora un po’ di pazienza.