Dopo un addio durato meno di 24 ore, Tetris torna sui dispositivi mobile con un nuovo sviluppatore. Electronic Arts, che ha da poco annunciato l’abbandono di Tetris 2011 e Tetris Blitz ai device Android e iOS, ha ceduto il testimone alla meno nota N3twork Inc. Questa società ha già una certa familiarità col brand e pochi giorni fa ha pubblicato Tetris Royale: in questo titolo, non ancora disponibile per l’installazione in Italia, i giocatori dovranno sfidarsi in tornei in tempo reale fra un massimo di 100 partecipanti. L’obiettivo è semplice: giocare a Tetris assieme ad altre 99 persone e cercare di resistere il più a lungo a possibile; solo l’ultimo sopravvissuto potrà assaporare il dolce sapore della vittoria. Per regalare ai fan del puzzle game un’esperienza più vicina a quella tradizionale, la software house ha messo a disposizione degli utenti anche un altro capitolo della serie, noto semplicemente come “Tetris”.

Un ritorno alle origini

Il “nuovo” Tetris è già disponibile per l’installazione in Italia, sia per Android che per iOS, e offre agli utenti dei controlli touch intuitivi, la possibilità di giocare offline (utile nei momenti in cui non è possibile connettersi alla rete) e un ampio sistema di personalizzazione, composto da temi per il “campo di gioco” e avatar per i giocatori. Al momento è assente la modalità multiplayer, che invece rappresenta il cuore pulsante di Tetris Royale, ma N3twork Inc. ha promesso che verrà introdotta in futuro, assieme ad altri aggiornamenti pensati per arricchire e diversificare l’esperienza di gioco.

Tetris 99

Anche su Nintendo Switch è disponibile un gioco del tutto simile per caratteristiche a Tetris Royale. Si tratta di Tetris 99 ed è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio Nintendo Switch Online, che offre ai possessori della console ibrida la possibilità di giocare online ai propri titoli preferiti e mettere le mani su vari extra interessanti. Oltre alla classica sfida “tutti contro tutti” è possibile sbloccare, a pagamento, anche alcune modalità single player giocabili offline.