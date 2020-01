Half-Life è una serie culto di videogiochi, che ha segnato la storia del genere “sparatutto” in prima persona, sviluppata dalla software house Valve Corporation e uscita sul mercato a novembre del 1998. Racconta le avventure di Gordon Freeman, scienziato alle prese con un’imprevista reazione provocata da un esperimento.

La storia del videogioco

Freeman è un ricercatore associato del centro di ricerche “Black Mesa Research Facilty”, situato in New Mexico nei pressi di una base militare missilistica dismessa, assegnato al laboratorio “Materiali Anomali”. L'amministratore di Black Mesa, nonostante il parere contrario di alcuni scienziati, vuole assolutamente che venga effettuata un'analisi su un campione purissimo di un materiale ottenuto in maniera non meglio specificata. Freeman si occupa quindi dell'inserimento di questo minerale in un complesso spettrometro antimassa, da cui scaturiranno tutta una serie di eventi che lo coinvolgeranno in una adrenalinica avventura. Le conseguenze dell’esperimento, infatti, sono disastrose dato che si scatena una "cascata di risonanza" che non solo devasta la base, ferendo ed uccidendo il personale civile, ma addirittura apre un varco per la dimensione di Xen, popolata da creature tutt'altro che amichevoli che invadono il centro scientifico.

Tutta la serie gratis

Il titolo, apprezzato soprattutto dalla community di videogiocatori su pc, vedrà a marzo l’arrivo di “Half-Life: Alyx”. In attesa della sua uscita, Steam, popolare piattaforma su cui è possibile acquistare videogiochi in versione digitale, renderà disponibile gratuitamente tutti i giochi della serie, proprio fino al lancio del nuovo capitolo. Si potranno dunque provare Half-Life, Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two senza pagare un euro. Inclusi in questo pacchetto sono disponibili gratis anche Half-Life: Opposing Force, Half-Life: Blue Shift, Team Fortress Classic.

C’è tempo fino a marzo

Per chi volesse saperne di più su “Half-Life: Alyx”, Steam anticipa che sarà ambientato prima degli eventi di Half-Life 2, ma i titoli hanno in comune caratteristiche ed elementi della storia. Il modo migliore per apprezzare l’ultimo capitolo in arrivo, però, è proprio quella di giocare i titoli precedenti, adesso disponibili per tutti coloro che vogliono immergersi nella celebre saga senza nessuna spesa. C’è tempo, per il download, fino a marzo 2020.