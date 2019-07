Tetris Effect arriva su Pc: sarà un’esclusiva di Epic Games Store

È in arrivo una grande novità per gli appassionati del noto puzzle caratterizzato dalla presenza di forme geometriche da incastrare tra loro: a breve debutterà sul mercato la versione di Tetris Effect per Pc.

Ad annunciarlo è la stessa Enhance Games, in un comunicato ufficiale, dove spiega che il videogioco, già disponibile per PlayStation 4 dal mese di novembre, sarà un’esclusiva Epic Games Store.

Tetris Effect per PC verrà lanciato sul mercato il 23 luglio 2019.

È disponibile anche il trailer del videogioco.

Grafica rivisitata e tante sfide accattivanti

Sviluppato da Monstars Inc. e Resonair, la nuova versione di Tetris Effect offre una grafica rivisitata e tante sfide accattivanti.

"Come versione definitiva di Tetris Effect, quella per PC è in grado di girare a risoluzioni pari o superiori al 4K, con framerate sbloccato (se il Vsync è disattivato), supporto dei monitor ultra-wide e altre opzioni grafiche sia in 2D che in VR, non presenti nella versione per PlayStation 4", si legge nel comunicato ufficiale.

“Una sfida per la mente e una festa per tutti i sensi, Tetris Effect è la scusa perfetta per giocare a Tetris di nuovo ... e ancora e ancora...”.

La nuova versione offre oltre 30 diverse fasi, ognuna delle quali è caratterizzata da una propria musica, dedicati effetti sonori, stile grafico e sfondo, che si evolvono nel corso dell’avanzamento del gioco. Tetris Effect per Pc è inoltre compatibile, non solo con i visori per la realtà aumentata Oculus Rift e HTC Vive, ma anche con le periferiche, quali i controller VIVE, Oculus Remote e Touch.

Tetris 99, disponibile per Nintendo Switch

Dal mese di febbraio, su Nintendo Switch è disponibile Tetris 99, un Battle Royale sviluppato dal programmatore russo Aleksej Leonidovič Pažitnov, basato proprio sul classico gioco di Tetris nato in Russia il 6 giugno 1984.

Come suggerisce il nome, vince chi tra i 99 utenti che giocano contemporaneamente al titolo, resiste per più tempo.