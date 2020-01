Instagram si aggiorna: l’ultimo update disponibile sia per i dispositivi iOS che Android introduce sul social network tra i più popolari del momento tanti nuovi effetti per Boomerang, la funzione disponibile nelle Storie che consente di pubblicare accattivanti video in loop.

Dopo l’ultima novità approdata su Instagram lo scorso mese (la modalità Layout), che consente di pubblicare più scatti all’interno di una sola Storia, da ora gli utenti possono personalizzare i post che scompaiono dopo 24 ore, utilizzando quattro nuovi effetti per i Boomerang, annunciati dal social network sul profilo ufficiale Twitter: “SlowMo”, “Echo”, “Duo” e “Trimming”.

Le quattro novità nel dettaglio

Il nuovo effetto “SlowMo”, come suggerisce il suo nome, consente agli utenti di pubblicare un video rallentato. Anche il nome scelto per la seconda novità non è casuale: “Echo” crea una sorta di copia degli elementi inquadrati creando una scia luminosa dietro i protagonisti in movimento della Storia.

“Duo”, invece, è un effetto pensato per tutti gli utenti che intendono catturare l’attenzione del vasto pubblico presente sul social network pubblicando filmati inusuali: l’effetto consente di riavvolgere i clip e aggiunge un effetto digitalizzato che rende il contenuto creato ancor più coinvolgente.

Infine, “Trimming” integra su Instagram una funzione già presente nel rullino fotografico: permette agli utenti di ritagliare un filmato realizzato con il proprio smartphone direttamente dalle Storie.

Come utilizzare i nuovi effetti per Boomerang

Per utilizzare i nuovi effetti per Boomerang, dopo essere entrati nella schermata dedicata ai post che scompaiono dopo 24 ore, cliccando dalla home dell’app sull’immagine del proprio profilo in alto a sinistra, basta selezionare la modalità di registrazione Boomerang, che compare a fianco delle altre funzioni disponibili per le Storie ed è facilmente riconoscibile grazie al simbolo dell’infinito presente sul tasto play dedicato.

Così facendo si viene indirizzati a una schermata con fotocamera pronta per l’uso, dove è possibile creare il proprio Boomerang personalizzato, registrando dall’app un nuovo filmato o selezionandone uno dal rullino fotografico. Dopo aver creato la clip, basta cliccare il tasto a forma di infinito presente nella parte superiore della schermata per avere accesso ai nuovi effetti per Boomerang.