Instagram si è recentemente allineata a quanto già fatto da altre applicazioni implementando la cosiddetta "dark mode", ovvero una modalità che permette di impostare un tema caratterizzato da toni più scuri. Questa soluzione ha un duplice vantaggio: affatica meno la vista e consente un risparmio energetico, in particolare sui dispositivi dotati di un display OLED. La modalità scura può essere attivata sia in ambienti iOS che Android. Ecco allora come procedere per mettere lo sfondo nero su Instagram.

Come attivare la dark mode su Android

Per prima cosa è necessario assicurarsi che il proprio sistema operativo sia aggiornato ad Android 10 e che anche la versione di Instagram installata sul dispositivo mobile sia l'ultima disponibile. Solo a questo punto si può andare sulle impostazioni del telefono, aprire la voce schermo e attivare la Modalità scura o Modalità notte. Questo procedimento, in realtà, porta in modalità notturna tutti i temi grafici del telefono e, di conseguenza, anche Instagram, come si può facilmente verificare aprendo l'applicazione dopo le modifiche.



Come attivare la dark mode in ambiente iOS

Per quanto riguarda, invece, gli ambienti iOS, bisogna innanzitutto aggiornare il sistema operativo alla versione iOS 13 e, anche in questo caso, aver installato l'ultima versione disponibile di Instagram. Ancora una volta si va sulle impostazioni del telefono e si cerca la voce "luminosità". Una volta trovata, si procede attivando la modalità dark facendo "tap" sulla voce apposita. Come si vede dai due procedimenti, al momento la "dark mode" è attivabile solo dalle impostazioni del telefono, sia in ambienti Android che iOS. A tal proposito, Instagram sta già lavorando ad un'implementazione di questa funzionalità, in modo tale che possa essere attivata direttamente dall'app. Questa operazione potrebbe consentire anche a chi non possiede dispositivi Android o iOS il passaggio alla versione scura.