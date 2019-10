Grazie all’aggiornamento alla versione 114.0, Instagram è ora compatibile con la modalità scura di iOS 13, l’ultima versione del sistema operativo presente negli iPhone. La cosiddetta ‘dark mode’ permette di impostare un tema caratterizzato da toni più scuri, utile per affaticare meno la vista, soprattutto durante le ore notturne, e risparmiare batteria sui dispositivi dotati di un display OLED. Instagram è solo l’ultima delle numerose app che nelle ultime settimane si sono aggiornate per supportare in automatico la modalità scura, che, in base alle impostazioni del sistema, può attivarsi da sola quando è buio. Non è possibile attivare o disattivare la ‘dark mode’ all’interno dell’applicazione. L’ultimo update ha introdotto in Instagram anche alcune modifiche all’interfaccia di navigazione. Per esempio, ora è possibile accedere alle impostazioni tramite un menù a scorrimento dal basso.

Threads, la nuova app di messaggistica di Instagram

Da poco Facebook ha ufficialmente lanciato Threads, una nuova applicazione di messaggistica che permette di restare in contatto con le persone inserite nella lista degli amici più stretti su Instagram. L’app, disponibile per Android e iOS, sfrutta l’accesso diretto alla fotocamera per consentire la condivisione veloce di foto, video e messaggi di testo con i propri contatti. Threads sostituisce l’app Direct, su cui Facebook aveva smesso di lavorare già da alcuni mesi. Instagram spiega di aver creato il nuovo servizio per venire incontro all’esigenza degli utenti di essere maggiormente connessi con i propri amici più stretti e per dare loro la possibilità di esprimere il proprio stato d’animo tramite foto e video. Essendo basata sulla condivisione rapida dei contenuti, l’app è priva di alcune impostazioni che hanno reso celebre il social media, tra cui la possibilità di aggiungere dei filtri di vario tipo. Per entrare in contatto con un amico su Threads è sufficiente toccare la sua icona nella schermata principale dell’applicazione, interamente dedicata alla fotocamera.