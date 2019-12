Instagram ha rilasciato una novità che sicuramente sarà apprezzata dagli utenti che sono soliti raccontare la propria giornata attraverso le Storie.

Sul social network arriva la modalità Layout, ripresa dall’applicazione omonima che ha debuttato su iOS a marzo 2015, che permette di pubblicare più scatti all’interno di una sola Storia.

La novità, annunciata dalla stessa azienda in un Tweet dedicato, è attualmente disponibile anche in Italia, sia sui dispositivi con sistema operativo Android che iOS.

“Con Layout, ora puoi catturare e condividere più foto nella tua storia: un nuovo modo creativo per esprimerti”, scrivono gli sviluppatori nel post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale del social network incentrato sulle fotografie.

Come pubblicare più foto in una sola Storia: la guida completa

Per pubblicare più scatti in una sola Storia, dopo essere entrati nella schermata dedicata ai post che scompaiono dopo 24 ore, cliccando dalla home dell’app sull’immagine del proprio profilo in alto a sinistra, basta selezionare la nuova modalità Layout, che compare a fianco delle altre funzioni disponibili per le Storie, quali Boomerang e Superzoom.

Così facendo si viene indirizzati a una schermata con fotocamera pronta per l’uso, dove tramite l’utilizzo dei diversi ‘bottoni’ disponibili, è possibile creare composizioni personalizzate acquisendo immagini in tempo reale o scegliendo degli scatti presenti nella memoria del proprio smartphone.

Dopo aver scelto lo schema predefinito desiderato, a seconda della quantità di scatti che si intende postare in un’unica Storia, basta selezionare le immagini tramite l’apposito tasto in basso a sinistra per creare degli accattivanti collage.

È possibile per ora inserire fino a sei diverse fotografie in una sola Storia.

Come accade per tutte le altre modalità disponibili, una volta completato il collage, gli utenti hanno la possibilità di personalizzarlo aggiungendo delle gif, gli hashtag, un sottofondo musicale, l’orario, un testo personalizzato e tante altre animazioni.