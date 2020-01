Nel corso dell’ultimo Pokémon Direct, Nintendo ha presentato Pokémon Mystery Dungeon Squadra di Soccorso DX, un remake per Nintendo Switch del primo gioco della serie spin off, uscito su Game Boy Advance e Nintendo DS nel 2006. Il dungeon crawler sviluppato da Spike Chunsoft farà il suo debutto sulla console ibrida della grande N il 6 marzo 2020. Per ingannare l’attesa, gli utenti potranno divertirsi con una demo del gioco, disponibile da oggi, giovedì 9 gennaio, sul Nintendo eshop. I dati di gioco potranno essere trasferiti sulla versione completa del titolo.

Il pass espansioni di Pokémon Spada e Scudo

L’annuncio del remake di Pokémon Mistery Dungeon è stato solo uno dei colpi di scena dell’ultimo Pokémon Direct. I veri protagonisti dell’evento sono stati Pokémon Spada e Scudo, gli ultimi due capitoli della serie principale. Game Freak ha presentato un pass di espansione che permetterà agli utenti che lo acquisteranno di accedere a nuovi contenuti, che verranno resi disponibili tramite due DLC. Ognuno dei contenuti scaricabili introdurrà una nuova area, in cui sarà possibile catturare dei Pokémon non presenti nel resto della regione di Galar. Non mancheranno anche nuovi capipalestra, Pokémon leggendari e modalità di gioco, oltre a forme gigamax e di Galar inedite. La prima espansione, “L’isola solitaria dell’armatura”, uscirà entro la fine di giugno 2020, mentre per la seconda, “Le terre innevate della corona”, sarà necessario attendere il prossimo autunno. Complessivamente, saranno 200 i Pokémon delle generazioni precedenti che faranno il loro ritorno in Spada e Scudo grazie ai DLC.

Il contenuto della prima espansione

L’espansione “L’isola solitaria dell’armatura” introdurrà all’interno della regione di Galar un’isola ricca di paludi, spiagge, foreste, caverne e dune. In questa nuova area sarà presente un Dojo interamente dedicato alle lotte Pokémon, all’interno del quale sarà possibile affrontare due nuovi rivali: Savory e Sofora. Il protagonista della storia narrata in questo DLC sarà il Pokémon leggendario di tipo lotta Kubfu, in grado di evolversi in Urshifu. Nella seconda espansione, invece, sarà possibile catturare il leggendario Calyrex, di tipo psico-erba.