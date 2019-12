Instagram Stories, tutti pazzi per il filtro "All I Want for Christmas Is You"

Su Instagram è approdato un nuovo filtro natalizio per le Storie che sarà sicuramente apprezzato, oltre che dagli amanti del Natale, anche dai numerosi fan di Mariah Carey, prima vera interprete di “All I Want for Christmas Is You”, la famosissima hit natalizia che a ben 25 anni dal lancio ha recentemente conquistato il primo posto della classifica Hot 100 di Billboard, che racchiude i singoli più popolari negli Stati Uniti.

Tra i filtri disponibili nelle Storie c’è anche quello dedicato alla nota canzone natalizia, scritta nel 1994 dal compositore Walter Afanasieff e dalla stessa Mariah Carey.

Come creare una Storia con il nuovo filtro

Perfetto per creare speciali auguri natalizi, il nuovo filtro permette di catturare brevi filmati personalizzati con il brano “All I Want for Christmas Is You”, interpretato da Mariah Mariah Carey, in sottofondo. La particolarità dell'effetto, oltre ai fiocchi di neve che fluttuano sulla schermata, è la possibilità di zoomare sull’oggetto o sulla persona a cui si intende dedicare la Storia.

Quando Mariah Carey intona “you”, l’inquadratura si restringe portando in primo piano l’oggetto ripreso.

Per attivarlo, dopo essere entrati nella schermata dedicata ai post che scompaiono dopo 24 ore, cliccando dalla home dell’app sull’immagine del proprio profilo in alto a sinistra, basta selezionare l’icona "fiocco di neve", che compare a fianco degli altri filtri disponibili per le storie.

Così facendo si viene indirizzati a una schermata con fotocamera pronta per l’uso, caratterizzata dalla presenza del titolo della hit natalizia scritto in bianco. Basta premere il tasto registrazione per creare la Storia natalizia con il nuovo filtro.

Nuovo filtro "All I Want for Christmas Is You" (Instagram)

Instagram, le Storie si aggiornano: ora è possibile condividere collage di foto

Tra le ultime novità, su Instagram è recentemente approdata la nuova modalità Layout, che permette agli utenti di pubblicare più scatti all’interno di una sola Storia.

La novità, annunciata dalla stessa azienda in un Tweet dedicato, è disponibile, anche in Italia, sia sui dispositivi con sistema operativo iOS che Android.

“Con Layout, ora puoi catturare e condividere più foto nella tua storia: un nuovo modo creativo per esprimerti”, scrivono gli sviluppatori.