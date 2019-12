Miriam Leone torna rossa, su Instagram il nuovo taglio di capelli

Miriam Leone torna al rosso. L'attrice siciliana ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram con un nuovo taglio di capelli e un ritorno alle origini, quantomeno per il colore. Per esigenze di copione, infatti, aveva dovuto adottare momentaneamente il biondo platino, ma le feste natalizie si avvicinano e l'attrice di 1994 ha voluto celebrarle al meglio.

Ritorno al rosso

La scelta temporanea del biondo ha una ragione ben precisa. Miriam Leone ha, infatti, vestito i panni di Eva Kant in Diabolik, l'adattamento cinematografico del celebre fumetto, che uscirà nel 2020 e avrà come protagonisti Luca Marinelli (Diabolik) e Valerio Mastandrea (l'ispettore Ginko). Una volta terminato l'impegno sul set, quindi, l'attrice siciliana è potuta tornare al suo colore originale e ha voluto celebrare il momento con uno scatto pubblicato via social, in vista delle vacanze di Natale e dell'anno nuovo. La foto è diventata virale e in poco tempo ha raccolto migliaia di consensi e commenti.