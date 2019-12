Instagram Top Nine 2019, come fare il collage con i ricordi più belli dell’anno

Il 2020 è ormai alle porte e, prima di pensare ai buoni propositi dell’anno prossimo, per chiudere in bellezza il 2019 è giusto prendere del tempo per ricapitolare le esperienze vissute, facendo un bilancio tra i progetti che si è riusciti a realizzare negli ultimi 12 mesi e i desideri che sono rimasti nel cassetto.

Per gli amanti di Instagram che desiderano chiedere aiuto alla tecnologia per celebrare al meglio i migliori momenti del 2019, arriva in soccorso Top Nine, un’applicazione, disponibile sia per dispositivi con sistema operativo iOS che Android, che permette di creare un collage che racchiude i nove post più popolari del 2019.

Come creare il collage

La piattaforma è semplice e intuitiva e in pochi secondi è in grado di raggruppare i migliori scatti del 2019 pubblicati su Instagram, scegliendoli in base al riscontro in termini di like.

Per creare il proprio collage, una volta scaricata Top Nine, basta inserire l’username del proprio profilo Instagram e una email; la piattaforma si occuperà di tutto il resto.

Il risultato è un’immagine che immortala le fotografie più popolari del proprio profilo e che può essere facilmente condivisa su Instagram, cliccando sulla voce ’Share’ nella parte bassa della schermata, tramite la quale è possibile anche decidere di salvare il collage direttamente nella propria libreria, per poi pubblicarlo in un secondo momento sul social network.

In un video il meglio degli ultimi 12 mesi

Top Nine permette anche di raggruppare gli scatti migliori del 2019 in un filmato, che proprio come il semplice collage può essere condiviso sul social network o salvato tra le proprie foto. Tuttavia, questa funzione è a pagamento.

“Utilizzato da tutte le celebrità e influencer, condividere il tuo #TopNine2019 è diventato il modo migliore per riscoprire i tuoi nove migliori momenti dal 2019”, scrivono gli sviluppatori dell’app.