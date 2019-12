TikTok: ByteDance lancia l’app Resso per lo streaming musicale

TikTok vuole conquistare anche i Paesi emergenti, puntando sullo streaming musicale. L’azienda ByteDance, sviluppatrice del celebre social cinese per la condivisione di brevi video, sta testando in India e Indonesia l’app Resso, che permette durante l’ascolto dei brani musicali sia di visualizzarne i testi in tempo reale che di commentare in un’apposita sezione. Come riferito da Bloomberg, l’app si starebbe dimostrando già molto popolare con 27.000 download totali fino a questo momento. Circa un mese fa, il Financial Times aveva anticipato il lancio di una novità simile da parte di ByteDance, della quale però non erano ancora emersi i dettagli.

Resso, già 27.000 download per l’app di streaming musicale

Fin dai primi giorni di test gli utenti di India e Indonesia hanno mostrato di gradire la nuova app Resso, scaricandola circa 27.000 volte da App Store e Google Play Store. Per il momento il nuovo servizio di streaming musicale di ByteDance include un catalogo con brani ottenuti tramite accordi con le etichette musicali T-Series e Times Music. Pagando una somma corrispondente a circa 1,70 dollari al mese, gli utenti possono ascoltare le canzoni commentando alcuni specifici passaggi della traccia riprodotta, seguire il testo in tempo reale sul display, ma anche creare video o gif animate con la canzone desiderata in sottofondo, con la possibilità di condividere questi contenuti sui social network.

ByteDance ottimista sul futuro di Resso

In poco tempo Resso ha già riscosso una popolarità nei due Paesi tale da fare concorrenza a un colosso come Facebook. Un portavoce di ByteDance ha spiegato che l’app “è attualmente in fase di beta testing. Siamo ottimisti riguardo le sue prospettive a lungo termine, ma siamo ancora all'inizio e stiamo sperimentando in un numero di Paesi limitati”. Queste dichiarazioni aprono dunque all’approdo di Resso anche in altre nazioni: il Financial Times, ad esempio, ipotizzava un lancio dell’app anche in Brasile, ma non è escluso che ByteDance abbia messo nel mirino anche il mercato statunitense o europeo, dove farebbe concorrenza diretta a Apple Music e Spotify.