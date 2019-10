TikTok è uno tra i social più in ascesa dell’ultimo periodo, dedicato a creatori di contenuti digitali che possono condividere video verticali in loop, di lunghezza compresa tra 15 e 60 secondi e servirsi di un ampio kit per editing, composto da una serie di filtri ed effetti, oltre ad un'enorme libreria musicale, per personalizzare al meglio la propria performance.

La storia dell’app

La storia di questo fenomeno della tecnologia parte nel 2017, quando la Bytedance, che già aveva lanciato TikTok in Cina (dove era conosciuta come ‘Douyin’) nel settembre 2016 ha acquistato Musical.ly per 800 milioni di dollari. Si tratta di un’altra applicazione molto in voga tra i giovanissimi, che permette attraverso il playback di generare simpatici video a tema musicale, imitando le gesta canore delle più grandi star del globo. Bytedance, quindi, ha deciso di unire le due piattaforme (Douyin e Musical.ly) che si sono fuse dando slancio a TikTok, sebbene in Cina, comunque, l'app mantenga il suo nome originale.

I numeri nel mondo

L’applicazione, col tempo, ha conquistato una fetta di pubblico sempre più ampia in tutto il mondo, specie tra coloro che sono identificati come ‘generazione Z’, ovvero i nati tra il 1997 e il 2010. Per valutare l’ascesa di questo fenomeno delle nuove tecnologie, basti pensare che nel febbraio scorso TikTok ha superato il miliardo di installazioni da App Store e Google Play. Più della metà di queste è stata effettuata neel 2018. Un altro numero che aiuta a definire la portata del successo di TikTok riguarda gli Stati Uniti, spesso precursori in fatto di tendenza anche nell’ambito tecnologico. A fine 2018, l'app di TikTok è stata scaricata quasi 80 milioni di volte e ha realizzato circa 3,5 milioni di dollari da acquisti in-app, ovvero quelli legati a filtri o effetti che normalmente non sono compresi nel kit iniziale ma hanno un costo a sé. Valutata circa 75 miliardi di dollari, la società Bytedance è stata stimata come una tra le start-up dal valore più importante al mondo.

Come funziona

Chi decide di aprire un proprio profilo su TikTok, può come detto caricare video e presentazioni, aggiungendo filtri, adesivi, transizioni, gif, schermi divisi e altri effetti grafici per personalizzare al massimo il proprio ‘prodotto’. Si può attingere ad un’ampia libreria musicale per completare la performance e, ad esempio, l'integrazione con Apple Music, ha permesso di allargare notevolmente il bacino. I creatori quindi possono aggiungere, remixare, salvare e scoprire canzoni e suoni tramite playlist e quindi completare l’opera di editing prima che il video sia effettivamente disponibile online. Come succede con altri social più conosciuti anche la grande pubblico italiano, come Instagram, gli utenti di TikTok possono seguire gli account che preferiscono e dare loro sostegno con like, commenti o condivisioni sui video che apprezzano maggiormente. Video, hashtag, suoni ed effetti possono poi essere aggiunti alla sezione dei ‘preferiti’. Esiste, anche in questo caso, la moneta virtuale di TikTok che permette agli utenti di acquistare filtri o devolvere somme di denaro ai creatori preferiti. Gli utenti più influenti, i cui profili sono contraddistinti da una spunta arancione, possono avere accesso anche a delle dirette streaming, in cui trasmettono in live le proprie performance agli utenti che assistono.

Possibile boom nel nostro Paese

Insomma TikTok piace tanto ai teenager perché dà, specie ai più bravi e fortunati, la possibilità di diventare delle autentiche star. Basti pensare che gli utenti più famosi, quasi sempre adolescenti, vantano decine di milioni di follower. Fra i performer nostrani i più famosi sono la 17enne Virginia Montemaggi e la 15enne Marta Losito ma molti influencer stanno aprendo un profilo sull'app del momento, ultima tra questi Valentina Ferragni. La bionda sorella di Chiara, è apparsa di recente in un video proprio con la moglie del rapper Fedez, che ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni in poco tempo. Tra le ultime new entry anche Paola Turani, seguitissima influencer italiana che ha già spopolato su Instagram, che ha deciso di sbarcare su TikTok, coinvolgendo tra l’altro l’amica e celebre showgirl Michelle Hunziker.