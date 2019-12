WhatsApp accordo con Any.do: sarà più semplice programmare gli impegni

Su WhatsApp sta per approdare un’importante novità che sarà sicuramente apprezzata dagli utenti che hanno ritmi frenetici e sono soliti creare più promemoria durante la giornata per non dimenticarsi nessun impegno.

Sarà possibile creare note e promemoria direttamente dall’app di messaggistica. La novità è frutto di un accordo tra WhatsApp e Any.do, una piattaforma che sostituisce il tradizionale block notes e offre varie funzioni per organizzare al meglio la propria giornata.

Come creare un promemoria direttamente da WhatsApp

Nell’annuncio della partnership, pubblicato da Any.do sul proprio sito ufficiale, gli sviluppatori spiegano che per creare un promemoria basterà mandare un messaggio al bot dedicato.

Sarà possibile, per esempio, scrivendo a Any.do “ricordami di andare al supermercato”, chiedere al bot di attivare un promemoria all’ora desiderata.

Il sistema risponderà automaticamente a ogni messaggio inviato, chiedendo all’utente quando e se vuole ricevere un avviso dedicato.

Inoltre, il bot sarà in grado di riconoscere anche i messaggi inoltrati: una funzione utile per non farsi sfuggire le richieste fatte da altri contatti.

La nuova funzione potrà essere utilizzata solo da coloro che hanno un account Premium Any.do e sarà disponibile su Android, iOS, Web, Mac e PC.

Per attivarla, basterà selezionare la voce dedicata presente nelle impostazioni di Any.do, in ’integrazioni’.

WhatsApp: arriva la dark mode?

Nuovi sviluppi sulla tanto attesa dark mode: verrà presto rilasciata sulla versione beta per Android.

Come svelato in anteprima dal sito specializzato WABetaInfo, l’ultimo aggiornamento (2.19.353) rivela il meccanismo di attivazione della modalità scura. Gli utenti potranno scegliere tra tre diverse opzioni di attivazione: Set by Battery Saver (per Android Pie 9), che consentirà di abbinare la dark mode al risparmio energetico, Light e Dark, per impostare il tema chiaro e scuro di default.

Sui dispositivi con sistema operativo Android 10, al posto della prima voce ci sarà l’opzione ‘Impostazioni di Sistema’.