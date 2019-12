WhatsApp, in arrivo la dark mode sulla versione beta per Android

Nuovi sviluppi sulla tanto attesa integrazione della dark mode su WhatsApp: sulla versione beta per Android sembra ormai prossimo il suo rilascio.

L’ultimo aggiornamento ha introdotto diversi cambiamenti, riportati dal sito specializzato WABetaInfo, che svelano in anteprima il meccanismo di attivazione della modalità scura.

Nonostante la funzione non sia ancora disponibile pubblicamente, le novità introdotte con la release 2.19.353, attualmente disponibile sul Play Store, sembrano confermare il prossimo debutto sulla popolare applicazione di messaggistica della modalità scura, chiacchierata ormai da tempo.

Come si attiva la modalità scura?

WABetaInfo ha svelato nuovi dettagli presenti nell’ultima versione beta dell’app che lasciano intuire che sarà possibile attivare la modalità scura direttamente dalle impostazioni dell’applicazione. Gli utenti, escludendo ulteriori cambiamenti, potranno scegliere tra tre diverse opzioni di attivazione: Set by Battery Saver, Light e Dark. La prima, disponibile solo su Android Pie 9, consentirà di abbinare la dark mode al risparmio energetico. Sui dispositivi con sistema operativo Android 10, al suo posto ci sarà l’opzione Impostazioni di Sistema.

Inoltre, la voce Light, come intuibile, permetterà di impostare il tema chiaro di default. Per scegliere di attivare il tema scuro, basterà selezionare l’opzione Dark.

WhatsApp per iOS: le ultime novità introdotte con l’aggiornamento

L’ultimo update 2.19.120, disponibile sull’App Store per tutti i dispositivi con sistema operativo iOS, ha introdotto la possibilità di decidere se accettare o declinare una chiamata WhatsApp, mentre si è impegnati in un’altra conversazione.

Si tratta di una funzione particolarmente utile per tutti gli utenti che utilizzano l’app di messaggistica per per effettuare e ricevere chiamate.

Tra le novità, l’aggiornamento porta con sé anche nuove funzioni pensate per ottimizzare e velocizzare la visualizzazione dei messaggi e la possibilità di inviare messaggi dalla tastiera Braille, quando si utilizza VoiceOver.

Inoltre, la buid 2.19.120. introduce la possibilità di scegliere personalmente a quali contatti consentire di essere aggiunti nelle conversazioni di gruppo.