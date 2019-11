WhatsApp si aggiorna: tutte le novità in arrivo su iOS e Android beta

WhatsApp per iOS si aggiorna: l’azienda ha rilasciato un nuovo update 2.19.120 disponibile sull’App Store per tutti i dispositivi con sistema operativo iOS.

Tra le novità, l’aggiornamento porta con sé una nuova funzione che sarà sicuramente apprezzata dagli utenti che sono soliti effettuare e ricevere chiamate tramite la nota applicazione di messaggistica.

È da ora possibile dedicare se accettare o declinare una chiamata WhatsApp, mentre si è impegnati in un’altra conversazione.

È disponibile un nuovo aggiornamento anche per la versione beta Android dell’app, dove è in fase di test la possibilità di mandare messaggi a tempo.

Tutte le novità introdotte dall’aggiornamento su iOS

La build 2.19.120, oltre all’importante novità che riguarda le chiamate in attesa, migliora la schermata della chat su iOS, ottimizzando e velocizzando la visualizzazione dei messaggi.

Introduce, inoltre, la possibilità di inviare messaggi dalla tastiera Braille, quando si utilizza VoiceOver.

Tra le novità, ce ne sono alcune che migliorano la privacy degli utenti, che hanno da ora a disposizione un utile strumento per evitare che il proprio contatto venga divulgato, senza il proprio consenso, tramite l’aggiunta in conversazioni di gruppo indesiderate: è possibile scegliere manualmente a quali contatti precludere questa possibilità.

Le novità sulla versione beta Android



La release 2.19.348 introduce sulla versione beta Android di WhatsApp tante novità, svelate in anteprima dal sito WABetaInfo, tra le quali la nuova funzione ‘Delete messages’ in fase di test, che, come accennato precedentemente, consente agli utenti di inviare messaggi a tempo, che vengono eliminati automaticamente al termine dell’intervallo selezionato tra quelli disponibili: un’ora, un giorno, una settimana, un mese o un anno.

La nuova funzione, come svelato dal sito, sembra supportare l'inversione dei colori della UI: un chiaro segnale che potrebbe indicare la volontà dell’azienda di introdurre la modalità scura sull’app.

Tuttavia, si tratta per ora solo di funzioni in fase di test: WhatsApp non si è ancora sbilanciata riguardo la loro possibile futura integrazione sull’applicazione.