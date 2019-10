WhatsApp per iOS si aggiorna, stop notifiche a chat silenziate

WhatsApp si aggiorna su iOS. L’update porta con sé un’importante novità che sarà sicuramente apprezzata da tutti gli utenti che non vogliono essere ‘disturbati’ dalle chat che hanno deciso di silenziare: la versione 2.19.110 elimina i badge di notifica sull’icona dell’applicazione per tutte le conversazioni in modalità silenziosa.

Ciò significa che gli utenti non verranno più indotti all’apertura della chat silenziata, in quanto verrà disattivato il contatore dei messaggi.

Update 2.19.110: tutte le novità

Prima dell’aggiornamento, era possibile solamente disattivare il suono e la vibrazione della notifica, che continuava ad apparire, almeno numericamente, tra i messaggi non letti.

La novità è già presente sui dispositivi con sistema operativo Android, dove è possibile deselezionare la funzione ‘Mostra notifiche’ nelle conversazioni che si decide di silenziare.

L’update, introduce anche nuove guide per l’allineamento pensate per facilitare il posizionamento di sticker, emoji e altri contenuti, quando si modifica un file multimediale.

Le nuove funzioni si vanno ad aggiungere alle novità introdotte con il precedente aggiornamento dell’applicazione di messaggistica (2.19.100) che ha ottimizzato i tempi previsti per la modifica e il rinvio dei file multimediali e ha aggiunto la possibilità di poter riprodurre i messaggi vocali direttamente dalle notifiche “premendo a lungo e toccando il tasto di riproduzione”.

AirPods Pro: disponibili dal 30 ottobre

Tra le ultime novità del mondo Apple, ci sono i nuovi AirPods Pro, gli auricolari di terza generazione del colosso di Cupertino disponibili dal 30 ottobre 2019 sul sito di Apple e sull’Apple Store al prezzo di 279 euro. Sono in-ear, vantano un design rinnovato e una qualità del suono migliorata rispetto alle scorse generazioni e offrono cinque ore di ascolto senza interruzioni. Come dichiarato dal vicepresidente del marketing globale di Apple, Phil Schiller, gli auricolari offrono maggiore comodità “grazie ai cuscinetti flessibili e sono dotati delle innovative modalità di cancellazione attiva del rumore e Trasparenza. Credo che i clienti apprezzeranno questa new entry della famiglia AirPods”.