È sempre più vicino l’arrivo dell’attesa Dark Mode di WhatsApp, perlomeno sui dispositivi Android. Lo rivela il portale specializzato WABetaInfo che ha diffuso nuove immagini della modalità scura dell’app di messaggistica tratte dall’ultima versione beta rilasciata da Google. Il colore scelto da WhatsApp è un blu notte, che si può applicare all’interfaccia attraverso alcuni semplici passaggi. Nonostante la Dark Mode sia ormai chiacchierata da tempo, la piattaforma deve ancora correggere alcuni aspetti di questa versione, ma i nuovi dettagli emersi lasciano pensare che WhatsApp stia cercando di risolvere questi problemi il prima possibile per procedere con il rilascio.

La Dark Mode nella beta di WhatsApp: come funziona

Sempre più app e sistemi operativi si stanno adeguando al trend della modalità scura, un’opzione gradita da molti utenti. WhatsApp non fa eccezione e ormai da mesi lavora alla Dark Mode, non ancora ufficialmente rilasciata ma presente con diversi riferimenti nelle versioni beta. Secondo WABetaInfo la piattaforma di proprietà di Facebook ha aggiunto nuovi aggiornamenti nella beta 2.19.282, disponibile per chi è iscritto al Google Play Beta Program. Le immagini diffuse dal sito rivelano che l’interfaccia dell’app assume una colorazione blu notte nella modalità scura, che è attivabile direttamente dalle impostazioni. Il menù includerà la voce ‘Tema’, che una volta selezionata offrirà tre opzioni: scura, luminosa o di default, che adatterebbe il colore di WhatsApp alla modalità già scelta per il sistema operativo. Il percorso per impostare la Dark Mode non era presente nelle precedenti versioni beta e segna dunque un passo avanti, ma secondo WABetaInfo ci sarebbero ancora diversi aspetti da correggere, tra cui il colore dei caratteri che al momento non consentirebbe una buona leggibilità.

Tutte le modalità dark nelle app

WABetaInfo spiega che “WhatsApp sta lavorando intensamente alla nuova modalità negli ultimi update, per assicurare la migliore esperienza possibile priva di bug prima del rilascio”. In passato il sito aveva scovato dei riferimenti alla Dark Mode anche per iOS, che sembrano però essere assenti nelle ultime versioni beta: è quindi possibile che la novità arrivi prima su Android. Negli ultimi mesi, tra le app che hanno ‘sposato’ la modalità scura ci sono già Instagram, Gmail e Skype.