Quali sono i contatti con cui interagiamo di più su WhatsApp? Una funzione ‘segreta’ svelata dal sito inglese Express consente di saperlo con tanto di dettagli relativi all’esatto numero di messaggi scambiati con una specifica persona catalogati a seconda della tipologia, dal semplice testo a foto o video. Questi dati sono reperibili da tutti gli utenti WhatsApp iOS e Android: fino ad oggi questa funzionalità era ancora sconosciuta a molti poiché nascosta nelle impostazioni dell’app.

La funzione di WhatsApp per vedere i dettagli delle chat

WhatsApp è ormai talmente utilizzato che risulta piuttosto complicato capire chi siano gli amici, i familiari o i fidanzati con i quali si chatta maggiormente. Il sito Express ha svelato che è la stessa app di messaggistica a conteggiare per noi questa statistica curiosa, attraverso una funzione rimasta finora nascosta per molti utenti. Per visualizzarla è necessario accedere alle ‘Impostazioni’ dell’app per poi selezionare la voce ‘Utilizzo dati e archivio’. Da lì, scegliendo l’ultima opzione della lista, ovvero ‘Utilizzo archivio’, si accederà a una schermata contenente tutte le conversazioni WhatsApp tenute da un utente e presentate in ordine di spazio occupato. L’app offre quindi la possibilità di selezionare una specifica chat in modo da visualizzare i dettagli delle interazioni tenute con una persona o in un gruppo. In particolare, oltre allo spazio occupato dalla conversazione, questa funzione ‘nascosta’ di WhatsApp riferisce il numero totale di messaggi scambiati, dividendoli poi in messaggi di testo, foto, gif, video, messaggi vocali, documenti e sticker, dando per ogni categoria sia la cifra esatta che la porzione di memoria occupata.

Come utilizzare la funzione di WhatsApp sulle interazioni

La funzione di WhatsApp per scoprire con chi si interagisce di più è certamente utile ma va utilizzata considerando alcuni aspetti. Innanzitutto non è detto che la graduatoria visualizzata accedendo a ‘Utilizzo archivio’ rifletta fedelmente la classifica delle chat più utilizzate. Quest’ultima si basa infatti sullo spazio occupato nella memoria, che aumenta se si mandano molti contenuti più ‘pesanti’ come video o foto. Potrebbe dunque accadere che una chat in cui si mandano molti più messaggi di testo si posizioni sotto una conversazione nella quale ci si scambiano più contenuti multimediali. Per una ragione simile, inoltre, le chat di gruppo tendono a occupare le posizioni alte della graduatoria poiché contengono messaggi inviati da più utenti. In ogni caso, al di là della classifica fatta da WhatsApp, è sufficiente entrare nei dettagli in ogni chat per vedere il numero esatto e la tipologia di interazioni.