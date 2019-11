TikTok testa i link in video e bio: possibile svolta commerciale

Dopo aver superato la soglia di 1,5 miliardi di download in tutto il mondo, TikTok valuta l’introduzione di una novità: negli ultimi giorni la piattaforma sta dando a un numero limitato di utenti la possibilità di aggiungere link alle proprie biografie e all’interno dei video pubblicati. Come segnala The Verge, si tratta di un’interessante opportunità per i creatori di contenuti, che possono indirizzare il pubblico verso prodotti o servizi acquistabili su altri siti. Recentemente, anche l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ha deciso di aprire un profilo su TikTok, una riprova del grande successo di quella che viene considerata l’app del momento.

TikTok, nei video i link per acquistare prodotti

TikTok sta sperimentando un’importante novità per il proprio pubblico. Attualmente, un numero limitato di utenti sembra infatti essere coinvolto in un test che dà la possibilità di inserire dei link sia nelle biografie descrittive di un profilo che all’interno di un video. L’esperto di marketing Fabian Bern ha mostrato come funziona la novità in un breve filmato pubblicato su Twitter nel quale, oltre all’indirizzo di un sito web presente in una bio, si può vedere una sorta di tag presente in un video pubblicato che, se selezionato, rimanda direttamente a una pagina di Amazon dove è possibile acquistare dei prodotti.

La possibilità di guadagnare da TikTok

Se confermata, la nuova funzione potrebbe rivelarsi estremamente interessante per gli utenti con un grande seguito su TikTok, che potrebbero sfruttare i link, specialmente all’interno dei video, per monetizzare attraverso la vendita di servizi o prodotti acquistabili fuori dall’app. Fino a questo momento, infatti, la piattaforma non offriva ai creatori modi diretti per guadagnare sfruttando la propria popolarità. Come sottolinea The Verge, il meccanismo testato attualmente da TikTok ricorda quello di Instagram, che da qualche mese permette di acquistare i prodotti direttamente dall’applicazione. Secondo i dati degli analisti, TikTok risulta ormai da diverso tempo una delle app più scaricate al mondo.