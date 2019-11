TikTok ha superato 1,5 miliardi di download a livello mondiale

Il fenomeno del momento, considerando il mercato delle applicazioni per dispositivi mobili, è senza dubbio TikTok. A confermarlo sono i dati che la società di analisi Sensor Tower ha diffuso recentemente, analizzando i download su App Store e Google Play. Al momento TikTok, su cui di recente ha aperto il proprio profilo anche Matteo Salvini, è da creatori di contenuti digitali che possono condividere video verticali in loop, di lunghezza compresa tra 15 e 60 secondi e servirsi di un ampio kit per editing, composto da una serie di filtri ed effetti, oltre ad un'enorme libreria musicale, per personalizzare al meglio la propria performance.

La classifica delle app

Secondo i dati degli analisti, l’app creata da Bytedance è adesso la terza applicazione più scaricata, dietro Whatsapp e Facebook Messenger, il che è indicativo del successo che sta riscontrando a livello mondiale. Anche pensando al fatto che precede, in questa particolare classifica, colossi come Facebook e Instagram, che si attestano rispettivamente al quarto e quinto posto. L'anno scorso, scrive Sensor Tower, TikTok è stata la quarta app che non fa parte della categoria gaming più scaricata al mondo, con 655,8 milioni di installazioni uniche. Finora, solo nel 2019, l'app ha accumulato 614 milioni di download, il 6% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno prima e la quota totale sembra destinata a superare il totale del 2018. Solo WhatsApp con 707,4 milioni di download e Facebook Messenger con 636,2 milioni, stanno registrando numeri più alti. Facebook con 587 milioni di download e Instagram con 376,2 milioni, sono state ampiamente superate.

L’India in testa

Addentrandosi nei dati proposti dagli analisti, TikTok ha raggiunto il traguardo del miliardo di download a febbraio 2019, impiegando poco meno di nove mesi per generare altri 500 milioni di scaricamenti. Ci sono voluti poco più di sette mesi per far passare l'app da 500 milioni a 1 miliardo di download globali. Dall'India sono arrivati la maggior parte dei download, tra App Store e Google Play, con 466,8 milioni, circa il 31% di tutte le installazioni uniche provenienti dal Paese. La Cina ha generato il secondo maggior numero di download, pari a 173,2 milioni, ovvero l'11,5% del totale. Gli Stati Uniti si collocano al terzo posto, con123,8 milioni di download, ovvero l'8,2%.

La spesa degli utenti nel mondo

La spesa degli utenti, per acquistare filtri o sticker o altre componenti aggiuntive dell’app, ha raggiunto i 175 milioni di dollari in tutto il mondo con gli utenti cinesi che hanno speso 84,5 milioni di dollari nell'app, ovvero il 48,3% di tutte le entrate. Gli utenti americani hanno speso 62,4 milioni di dollari, ovvero il 35,7%, mentre gli inglesi ne hanno spesi 6,9 milioni, il 3,9%. Ad oggi, solo nel 2019, TikTok ha generato un totale di 115,3 milioni di spesa degli utenti, ovvero il 65,9% delle entrate lorde totali. La spesa degli utenti nell'app è aumentata ogni mese nel 2019 sin da febbraio, raggiungendo un picco di 18,2 milioni a ottobre.