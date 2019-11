Da Adobe, la software house statunitense specializzata in prodotti di grafica digitale e video, arrivano due importanti novità.

Dopo il debutto di Adobe Photoshop su iPad, da poco disponibile al download sullo store di Apple, ecco svelata Photoshop Camera, una nuova applicazione perfetta per personalizzare e rendere accattivanti i propri scatti.

La piattaforma sarà disponibile sia per dispositivi iOS che Android e si basa su un sistema con Intelligenza artificiale, in grado, dopo aver individuato il soggetto dell’immagine e le sue caratteristiche, di proporre gli effetti e le lenti che più si adattano al volto inquadrato.

I vari filtri, come permesso da altre applicazioni di questo genere già presenti sul mercato, possono essere applicati ancor prima di scattare la fotografia.

Le funzioni offerte dalla nuova app

Il punto di forza Photoshop Camera è sicuramente Adobe Sensei, la tecnologia con Intelligenza artificiale su cui si basano tutte le funzioni offerte dall’app di editing. La piattaforma comprende un vero e proprio catalogo dove gli utenti possono sfogliare e testare personalmente tutti i filtri e gli effetti disponibili, alcuni dei quali sono stati realizzati dai più popolari artisti e influencer del momento.

Nel panorama di filtri offerti dall’app ce ne sono alcuni sviluppati con il contributo di Billie Eilish, famosa cantautrice statunitense, che traggono ispirazione da alcuni dei suoi singoli e video musicali di maggior successo.

“Immagina se la magia di Photoshop fosse dentro la tua fotocamera. Con Photoshop Camera, succede davvero. È una nuova app che riconosce le lenti e gli effetti migliori per le tue foto, ancor prima che le scatti”, scrivono gli sviluppatori nella pagina di presentazione della piattaforma.

Quando sarà disponibile l’applicazione?

Photoshop Camera verrà lanciata ufficialmente nel corso del 2020. L’azienda, tuttavia, concede agli utenti interessati la possibilità di testare in anteprima le sue funzioni richiedendo l’accesso anticipato all’app direttamente dal sito dedicato.

“Iscriviti per riceverla in anteprima oggi stesso e aiutaci a rendere ancora più efficiente Photoshop Camera”, si legge nella pagina di presentazione dell’app.