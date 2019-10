Spotify Kids, in arrivo un’app dedicata ai bambini dai tre anni in su

Spotify è sempre più in crescita, a dirlo sono anche i recenti dati che riguardano il terzo trimestre del 2019 in base ai quali gli utenti paganti della piattaforma di musica in streaming sono arrivati a 113 milioni, con una crescita degli utenti attivi mensili giunta a 248 milioni. In quest’ottica l’app ha deciso di lanciare sul mercato Spotify Kids, presentata come un vero e proprio parco giochi di suoni per i piccoli ascoltatori, sviluppato con la massima sicurezza e privacy. “L'applicazione è ricca di canzoni da cantare insieme, colonne sonore e storie che i bambini possono esplorare, da soli o in famiglia”, raccontano dall’azienda svedese.

In versione beta in Irlanda

L’applicazione è utilizzabile esclusivamente dagli abbonati Premium Family e si rivolge a bambini dai 3 anni in su. Lanciata in versione beta in Irlanda, arriverà successivamente nei mercati di tutto il mondo in cui è disponibile questa tipologia di abbonamento. A spiegare i dettagli dell’iniziativa ci ha pensato Alex Norström, Chief Business Officer di Spotify, che ha risposto ad una serie di curiosità sul blog ufficiale di Spotify.

Cosa aspettarsi dall’app

Cosa devono aspettarsi gli utenti? “Sappiamo che le famiglie adorano ascoltare insieme, che si tratti di guidare in macchina o cucinare la cena in cucina. Ma i bambini che usufruiscono di contenuti audio, come ad esempio le favole raccontate a voce, non sono un fenomeno nuovo. Purtroppo però la maggior parte delle esperienze audio sono state create pensando agli adulti, il che significa che non sono semplici, facili o divertenti da usare per i bambini”, ha spiegato Norström. Spotify Kids nasce quindi dal desiderio di creare un ambiente in cui i bambini più piccoli possano esplorare la loro musica e le loro storie preferite in modo divertente. L’app sarà priva di pubblicità e molto colorata, con immagini che rendono piacevole la navigazione. Si troveranno una serie di playlist che consentirà ai bambini di trovare facilmente musica e storie tratte dai loro programmi tv preferiti e inoltre, grazie al controllo parentale, sarà possibile selezionare l'esperienza ‘audio for young kids’ o ‘audio for older kids’ in base a ciò che i genitori ritengono sia meglio per i bambini. Oltre all'ascolto della propria musica preferita, Spotify Kids permetterà anche di accedere a storie e playlist appositamente realizzate, con la possibilità di ascoltarle anche offline.

Contenuti selezionati da esperti

I contenuti di Spotify Kids, dicono dall’azienda, sono selezionati direttamente da un team di persone che hanno una comprovata esperienza nell’ambito di contenuti per i bambini. Alcuni di questi provengono da marchi come Nickelodeon, Disney, Discovery Kids e Universal Pictures, nonché da BookBeat, un servizio di streaming audio dedicato alla famiglia e ai bambini.