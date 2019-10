Pokémon Go, Litwick tra i protagonisti dell’evento di Halloween 2019

Si avvicina la notte di Halloween e Pokémon Go si prepara a ospitare un nuovo evento dedicato ai mostriciattoli tascabili più inquietanti di tutto il Pokédex. Nel 2018 il grande protagonista della notte più macabra dell’anno è stato Giratina: il Pokémon leggendario di tipo Spettro/Drago ha fatto il suo debutto poco dopo l’introduzione della quarta generazione nell’app. Per il momento Niantic non ha ancora diffuso molte informazioni sull’evento dedicato a Halloween 2019, eccezion fatta per una prima immagine teaser dedicata a Litwick, il Pokémon di tipo Spettro/Fuoco introdotto nella quinta generazione. Nonostante il suo aspetto tenero, questo mostriciattolo tascabile è tutt’altro che innocuo: dopo aver ingannato le proprie prede, fingendo di guidarle con la luce che emana, assorbe la loro energia vitale. È dunque il Pokémon ideale per la festa più macabra dell’anno.

Un Pokémon sfuggente

Litwick è già presente in Pokémon Go, tuttavia non è facilissimo da trovare allo stato selvatico. È probabile che durante l’evento dedicato a Halloween 2019 potrebbe diventare più facile incontrarlo. Una novità che, se confermata, potrebbe rendere felici tutti gli allenatori stanchi di continuare a schiudere uova da 10 km nella speranza di aggiungere il mostriciattolo tascabile alla propria collezione (e di farlo evolvere in Lampent e Chandelure). Inoltre, secondo alcune voci di corridoio, sembra che presto Niantic potrebbe annunciare anche l’arrivo di Darkrai, il Pokémon Neropesto, nei Raid Leggendari di livello cinque.

La prima immagine teaser dell'evento dedicato a Halloween 2019 (Twitter - @PokémonGoApp)

È ancora possibile catturare Giratina in forma Alterata

Fino a giovedì 17 ottobre sarà possibile catturare Giratina in forma Alterata nei Raid da cinque stelle. Con un po’ di fortuna, i giocatori potrebbero anche riuscire a imbattersi nella sua versione cromatica, contraddistinta da una colorazione affascinante. Nel 2018 il Pokémon Ribelle di tipo Spettro/Drago è stato il grande protagonista dell’evento dedicato alla notte di Halloween, assieme ad altre creature spettrali come Gengar, Banette e Spiritomb.