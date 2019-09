Pokémon Go, disponibile Giratina in forma Alterata nei Raid

Come aveva preannunciato su Twitter pochi giorni fa, Niantic ha reso disponibile in Pokémon Go Giratina in forma Alterata nei Raid da cinque stelle. Prendendo parte a queste battaglie i giocatori più temerari potranno affrontare il temibile Pokémon leggendario di tipo Spettro/Drago. I più fortunati riusciranno anche imbattersi nella sua versione cromatica, caratterizzata da una colorazione affascinante. Il giorno in cui sarà possibile imbattersi più spesso nella forma Alterata di Giratina sarà mercoledì 25 settembre: tra le 18:00 e le 19:00, ora italiana, i Raid da cinque stelle aventi per protagonista il Pokémon Ribelle saranno più numerosi. Tutti i giocatori che desiderano mettere alla prova le proprie abilità dovranno però affrettarsi: Giratina sarà disponibile nel gioco solo fino a giovedì 17 ottobre.

Mewtwo tornerà nei Raid EX a ottobre

Oltre a Giratina, nel corso del mese di ottobre gli allenatori potranno scontrarsi con un altro Pokémon leggendario. Mewtwo, infatti, farà il suo ritorno nei Raid EX del gioco il prossimo 5 ottobre e nel suo moveset sarà presente l’esclusivo attacco di tipo Spettro Palla Ombra. I biglietti con l’invito al Raid EX saranno distribuiti a partire dalle ore 22:00 del 25 settembre. I giocatori che desiderano ottenerne uno dovranno vincere un raid in una Palestra idonea. Sul biglietto saranno riportare la data e l’ora in cui sarà possibile affrontare Mewtwo. Per superare la sfida, tutt’altro che semplice, potrebbe non essere una brutta idea chiedere aiuto a un altro giocatore, tenendo a mente che gli inviti possono essere inviati solo agli ‘amici per la pelle’ o ai ‘migliori amici’. Per aumentare il grado di amicizia con un utente è necessario combattere con lui, inviargli parchi amicizia e scambiare dei Pokémon.

L’evoluzione di Farfetch’d

Tramite un breve trailer, Game Freak ha presentato a tutti gli appassionati Sirfetch’d, l’evoluzione del Pokémon di prima generazione Farfetch’d. Il mostriciattolo tascabile sarà presente esclusivamente in Pokémon Scudo, il nuovo titolo della serie che uscirà per Nintendo Switch il prossimo 15 novembre. La sua abilità caratteristica è Cuordeciso e gli consente di incrementare di un livello la propria velocità ogni volta che tentenna.