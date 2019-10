Instagram migliora sicurezza: aiuta a riconoscere email di phishing

Tra le molte novità che Instagram sta introducendo nelle ultime settimane ce n'è una specificamente mirata ad aumentare la sicurezza degli utenti, aiutandoli a proteggere i propri account. Un nuovo strumento anti-phishing consente agli iscritti al social di monitorare in un’apposita sezione i messaggi ufficiali inviati da Instagram, in modo da confrontarli con eventuali email fraudolente ricevute. La funzione si aggiunge alla decisione della piattaforma di eliminare la sezione ‘seguiti’, che permetteva di controllare le azioni svolte sul social fotografico dai propri contatti.

Instagram, come distinguere email ufficiali e di phishing

Le email di phishing sono tra i metodi più comuni utilizzati dagli hacker per rubare dati sensibili come le password. Questi messaggi sembrano spesso provenire da fonti ufficiali, portando gli utenti a fornire informazioni personali che possono portare al furto di un account. Gli utenti di Instagram avranno ora un modo affidabile per sapere se le comunicazioni ricevute siano certificate o inviate da pirati informatici: nella sezione ‘Email da Instagram’ presente nelle impostazioni, il social fornirà una lista di tutti i messaggi inviati negli ultimi 14 giorni. La nuova opzione raggrupperà le email in due diverse categorie, separando quelle riguardanti la sicurezza da tutte le altre comunicazioni. Se un’email ricevuta possiede come mittente Instagram ma non compare nella nuova sezione, è quindi probabile che si tratti di un tentativo di phishing.

Le altre novità dell’aggiornamento di Instagram

Il nuovo strumento anti-phishing di Instagram è un’aggiunta molto utile in un periodo nel quale gli attori malevoli del web sviluppano di continuo nuovi modi per ingannare gli utenti attraverso le email. Nella recente scia di aggiornamenti rilasciati, il social ha deciso anche di chiudere la tab che permetteva di conoscere i like, commenti e altre attività delle persone seguite, accessibile attraverso l’icona a forma di cuore che consente di visualizzare i mi piace ricevuti. Infine, l’ultimo update ha aggiunto il supporto alla dark mode su iOS: se la modalità è già attiva sul sistema operativo, l’interfaccia di Instagram diventerà automaticamente di colore scuro.