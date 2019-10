Instagram elimina la sezione Seguiti che permetteva di vedere le azioni dei following

La sezione Seguiti di Instagram, nella quale è possibile osservare le attività sul social degli utenti che si seguono, sarà presto rimossa, come confermato da Facebook a BuzzFeed News. Presto, cliccando sull’icona a forma di cuore presente nella parte bassa dell’applicazione sarà possibile vedere solamente un riepilogo delle proprie attività recenti. La compagnia aveva già iniziato a rimuovere la sezione dall’account di alcuni utenti da agosto e nel corso dei prossimi giorni completerà l’opera.

Le motivazioni di Instagram

Vishal Shah, head of product di Instagram, spiega che la sezione Seguiti sarà rimossa per semplificare l’uso del social e per tutelare la privacy degli utenti. “Molte persone ignoravano la sua presenza e restavano stupite quando scoprivano che gli altri utenti potevano vedere le loro attività sulla piattaforma”, chiarisce Shah. La decisione di Instagram potrebbe spingere gli utenti più riservati a utilizzare maggiormente l’applicazione.

Col nuovo update arriva la modalità scura su iOS 13

L’aggiornamento alla versione 114.0, oltre ad aver introdotto alcune modifiche all’interfaccia di navigazione, ha reso Instagram compatibile con la modalità scura di iOS 13, che permette di impostare un tema caratterizzato da toni più scuri, perfetto per chi vuole ridurre il consumo di batteria e affaticare meno la vista. Non sarà possibile attivare o disattivare la dark mode all’interno dell’applicazione.

Instagram diventa un camerino ‘virtuale’

Come riportato dal sito Mashable, in futuro Instagram dovrebbe permettere agli utenti di provare capi di abbigliamento e accessori sfruttando le potenzialità della Realtà Aumentata. In questo modo per i consumatori dovrebbe diventare più facile valutare l’eventuale acquisto di un prodotto online ed evitare cocenti delusioni. Il sito spiega che la nuova funzione sarebbe già attiva da qualche giorno, ma per il momento riguarderebbe solo un numero ridotto di brand e articoli. Per incoraggiare i vari marchi a sfruttare questa opzione, Instagram dovrebbe offrire agli utenti la possibilità di realizzare degli scatti con i capi e gli accessori provati in realtà aumentata e di condividerli nelle proprie Storie.