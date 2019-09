Debutta ufficialmente la nuova applicazione di Uber, attualmente in fase di test in centinaia di città americane ma anche in numerose altre sparse per il mondo, anche se ancora non in Italia. Si tratta, si legge nel blog ufficiale dell’azienda, di “un nuovo modo di scoprire, accedere e sperimentare il numero crescente di servizi disponibili attraverso la piattaforma. Vogliamo che ogni nostro cliente sia trattato come un vip”, promettono gli esperti informatici.

Alcune tra le principali novità

Le novità in arrivo saranno molte, la principale, è che tutti quanti i servizi forniti da Uber saranno integrati e disponibili all’interno dell’app ufficiale, dalle corse auto alla consegna del cibo. In particolare, poi, ecco cosa si potrà sperimentare. Per assicurarsi di salire sulla macchina giusta, quando si prenota una corsa, l’utente riceverà un codice pin di quattro cifre univoco da fornire poi a voce all’autista. Il conducente potrà iniziare il viaggio solo dopo aver inserito il pin corretto all’interno dell’app. Un’altra novità riguarderà il fatto che non si dovrà più aspettare la fine del viaggio per segnalare un problema a Uber. Presto, i rider vedranno l'opzione ‘segnala incidente di sicurezza’ nel loro toolkit di sicurezza che consentirà loro di segnalare un problema di sicurezza durante il viaggio. Il team di sicurezza di Uber farà il resto. Implementata la funzione ‘911’ negli Usa: l'anno scorso, era stato aggiunto un pulsante di emergenza nell'app Uber per connettere piloti e driver direttamente al 911 in caso di emergenza. Ora si aggiungerà un'opzione per inviare un sms al 911 in città e contee che supportano questa tecnologia. Gli esperti creeranno automaticamente un messaggio di testo che includa i dettagli del viaggio come la marca e il modello dell'auto, la targa e la posizione in modo che gli operatori del 911 possano rispondere rapidamente. Quindi entro la fine di ottobre, i ciclisti di oltre 200 città in tutto il mondo riceveranno una notifica in-app quando saranno lasciati vicino ad una pista ciclabile.

Gli upgrade più significativi

Non è tutto, perché tra le altre novità, ecco la possibilità di sottoscrivere un abbonamento mensile che permette di risparmiare sugli ordini di Uber Eats. Altri upgrade riguardano poi la formula 'rewards' che permette di accumulare punti se si utilizzano i vari servizi dell’azienda, il numero di ristoranti che faranno parte di Eats, previsti in aumento, con inoltre l’opportunità per gli utenti che potranno segnalare se hanno allergie o particolari necessità alimentari.