Uber, un programma per premiare la fedeltà dei clienti

Stimolata dai competitor nel settore del trasporto privato, Uber rilancia e inaugura un nuovo programma per fidelizzare i propri clienti e convincerli a non passare a servizi concorrenti. Lo schema, che sarà inizialmente lanciato soltanto negli Stati Uniti, permette ai passeggeri di guadagnare ad ogni utilizzo di Uber o Uber Eats: mano a mano che gli utenti ottengono i crediti, potranno salire di livello e sbloccare nuovi benefit. Recentemente, la compagnia Lyft aveva deciso di introdurre un programma basato su un meccanismo simile proprio per cercare di avvicinarsi al più famoso concorrente.

Uber, come funziona il nuovo programma

Nelle scorse settimane, Uber aveva annunciato l’introduzione di una nuova icona all’interno dell’applicazione dedicata alla sicurezza di passeggeri e autisti, che consentiva tra le altre cose a chi riceve un passaggio di selezionare cinque contatti di fiducia che possono monitorare il tragitto. Adesso, vista la “varietà di opzioni di trasporto economiche a disposizione”, l’azienda intende premiare chi continua a rimanere fedele al servizio nato nel 2009. Per farlo, è stato lanciato un programma che prevede quattro gradi di fedeltà: blu, oro, platino e diamante. Dopo aver aderito allo schema, l’utente guadagnerà un punto per l’utilizzo di Uber Pool e Uber Eats, due punti per Uber XL e tre per il servizio Black SUV. Inoltre, il passeggero otterrà un bonus di 5 dollari ogni 500 punti accumulati.

I benefit offerti da Uber

Il passaggio da un livello all’altro avverrà a una soglia prestabilita di punti: ad esempio, ce ne vogliono 500 per passare dalla membership blu a quella oro, mentre a 2500 punti si ottiene il livello platino. Per ogni grado di fedeltà Uber prevede lo sblocco di determinati benefit: raggiungendo la membership oro si potranno effettuare cancellazioni più flessibili, con il rimborso della somma richiesta in questi casi se si prenota un nuovo passaggio entro 15 minuti. I clienti platino potranno godere di un prezzo bloccato nel tragitto tra due luoghi prescelti, oltre a ricevere priorità quando attendono in aeroporto. Tra i vantaggi dell’ultimo livello, invece, una linea telefonica dedicata 24 ore su 24 e la possibilità di ottenere un upgrade a macchine migliori senza sovrapprezzi. Inizialmente, il nuovo programma sarà testato in nove città degli Stati Uniti, prima che ne venga valutata l’estensione.