Ces 2019, Uber presenta il taxi volante Bell Nexus

Bell, partner di Uber, ha presentato al Ces, il più importante appuntamento tecnologico mondiale in corso a Las Vegas dall’8 all’11 gennaio 2019, Bell Nexus, un modellino del suo nuovo taxi volante che sorvolerà i tetti delle città nel 2020.

È un velivolo di propulsione elettrico ad alta velocità dotato di sei eliche orientabili, grazie alle quali è in grado di svolgere due differenti funzioni proprie di aerei e elicotteri. Nexus, infatti, potrà sia atterrare e partire in verticale proprio come un elicottero, che prendere il volo sfruttando un pannello di lancio.

Decollo e atterraggio di Bell Nexus

Questa innovativa abilità di atterraggio sarà fondamentale per permettere l’utilizzo del taxi volante negli ambienti cittadini. È impensabile, infatti, il futuro inserimento nelle città di apposite piste di lancio per auto volanti.

Bell Nexus, grazie alle eliche in orizzontale di cui è dotato, potrà facilitare sostanzialmente il trasporto dei cittadini, senza intralciare minimamente il traffico. Come riporta The Verge, sarà potenzialmente possibile chiamare il taxi volante e prendere il volo direttamente dal tetto di un grattacielo, per poi atterrare proprio davanti all’hotel desiderato.

Bell Nexus, con una portata massima di 272 chilogrammi, potrà trasportare fino a cinque persone e non funziona in autonomia, in quanto necessita della guida di un pilota.

Bell Nexus sarà in volo da metà del 2020

L’azienda intende mettere in funzione Bell Nexus entro la “metà del 2020”, dichiara Scott Drennan, director of innovation di Bell.

“Questo non è un giocattolo, è un aereo di cui ti sentirai sicuro di volare e a tuo agio nel far entrare la tua famiglia”.

Bell è una delle prime aziende che ha collaborato con Uber, quando l’azienda ha reso noto il suo futuro obiettivo di realizzare una rete di taxi volanti. Lo scopo del progetto è proprio quello di alleviare il traffico stradale, fornendo ai cittadini una preziosa e tecnologica alternativa, in grado di trasportarli sorvolando i tetti delle case.