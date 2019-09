Steam sta regalando la versione Pc di Dirt Rally, il simulatore di guida di Codemasters lanciato sul mercato nel 2015.

La piattaforma sviluppata da Valve Corporation, per un periodo di tempo limitato, offre ai giocatori la possibilità di scaricare il titolo potendo beneficiare di uno sconto del 100%.

Un’opportunità che di certo non può passare inosservata e che sarà apprezzata da tutti gli amanti del genere.

Come scaricare gratuitamente Dirt Rally

La super offerta termina il 16 settembre.

Per scaricare gratuitamente il videogioco basta collegarsi alla piattaforma Steam con il proprio account e procedere al download del videogioco.

Il mese scorso anche il portale Humble Bundle, specializzato nella vendita di contenuti in digitale, ha proposto ai videogiocatori un’offerta simile, concedendo agli utenti la possibilità di scaricare in maniera completamente gratuita Dirt Rally nella versione per Pc, in cambio dell’iscrizione alla newsletter del sito.

La nuova offerta di Steam rappresenta dunque la seconda grande occasione per poter sperimentare gratuitamente l’esperienza del noto simulatore di guida.

Simulatore di guida lanciato nel 2015

Dirt Rally, sviluppato e pubblicato da Codemasters, è stato lanciato sul mercato videoludico, in versione per Pc, nel mese di novembre 2015. Un anno più tardi, ad aprile 2016, è arrivata anche la versione per console.

Il noto simulatore di guida offre agli appassionati del genere la possibilità di sfrecciare su famosi percorsi potendo scegliere tra oltre 40 auto, di cui sei rally. La versione iniziale includeva 17 auto e 36 sfide da portare a termine su tre noti circuiti: Montecarlo, Powys e Argolis. A pochi mesi dal lancio, grazie a una partnership con la FIA World Rallycross Championship, sono state aggiunti il Lydden Hill Race Circuit, il Lånkebanen e il Höljesbanan.

“DiRT Rally è il gioco di rally più autentico e avvincente mai realizzato, rodato per oltre 129 milioni di km dalla community di DiRT. Coglie la vera essenza del rally, mentre ti lanci su pericolose strade a velocità estreme, cosciente che un urto può rovinare irreparabilmente il tempo di tappa”, scrivono gli sviluppatori nella descrizione ufficiale del gioco.