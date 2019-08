Dirt Rally, il simulatore di guida in regalo nella versione per Pc

Un’offerta interessante per gli appassionati di titoli automobilistici che abitualmente utilizzano il personal computer per giocare ai videogiochi. Humble Bundle, portale che vende contenuti in digitale, ha deciso di concedere la possibilità di scaricare in maniera completamente gratuita ‘Dirt Rally’, nella versione per Pc, fino alle 18 circa di domenica 1 settembre. Per ottenere il codice che permetterà il download basterà solamente attivare l’iscrizione alla newsletter del sito.

Un apprezzato simulatore di guida

Dirt Rally è un simulatore di guida focalizzato sul rally. Sviluppato e pubblicato da Codemasters, il titolo è uscito nel dicembre 2015 nella versione per Pc e ad aprile 2016 in quella per console. I giocatori, all’interno di realistiche auto da rally, sono impegnati a gareggiare in sfide a tempo sia su asfalto sia si sterrato, in diverse condizioni atmosferiche. La versione iniziale del gioco includeva 17 auto, 36 sfide che si potevano completare su tre circuiti reali: Montecarlo, Powys e Argolis, oltre alla modalità multigiocatore. Le sfide a tempo prevedevano percorsi della lunghezza variabile tra i 4 e i 16 chilometri. I successivi aggiornamenti del gioco hanno poi permesso di aggiungere i circuiti di Baumholder, Jämsä e Värmland e la modalità uno contro uno per il multiplayer online. Visto l’apprezzamento della comunity poi, Codemasters aveva annunciato una partnership con la FIA World Rallycross Championship nel luglio 2015, decidendo di includere all’interno del gioco il Lydden Hill Race Circuit, circuito inglese, il Lånkebanen direttamente dalla Norvegia e il Höljesbanan, ambientate nelle fredde nevi svedesi.

Numerose auto da rally a disposizione

All’interno del titolo è presente una grande varietà di macchine da rally che vanno dal periodo degli anni 1960 e sino ai giorni nostri, con 10 livree disponibili per ogni auto. Tra le auto più di vecchia data ecco la Mini Cooper S, la Lancia Fulvia Coupé HF e la Renault Alpine A110, poi ancora la Opel Kadett GT/E 16v, la Fiat 131 Abarth Rally, la Ford Escort Mk II e la Lancia Stratos. Tra i modelli più recenti invece i giocatori potranno scegliere tra auto come la Ford Focus RS Rally, la Subaru Impreza WRC, la Ford Focus RS Rally, la Citroën C4 Rally, la Mini Countryman Rally Edition, la Ford Fiesta RS Rally, la Volkswagen Polo Rally e la Hyundai i20 Rally.