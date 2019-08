Rainbow Six Siege, il celebre sparatutto gratis fino al 3 settembre

Nonostante sia uscito ormai quattro anni fa ‘Tom Clancy's Rainbow Six: Siege’ è un titolo ancora molto apprezzato dalla comunità videoludica. A tal punto che Ubisoft, per consentire a sempre più player di avvicinarsi alle dinamiche del gioco, ha deciso da oggi 28 agosto e sino al 3 settembre prossimo di permettere il download gratuito ai possessori di Pc, Ps4 e Xbox One.

I progressi potranno essere mantenuti

I videogiocatori avranno la possibilità, scaricando il titolo direttamente dallo store dello sviluppatore, di giocare gratuitamente al celebre sparatutto tattico a squadre, in forma totalmente completa. Si potrà infatti accedere ai contenuti di base di Rainbow Six Siege, cioè tutte le mappe e le modalità e tutti i 20 operatori, fino al termine della promozione. Tutti i progressi accumulati e i salvataggi effettuati nel corso di questo giorni non saranno persi, ma potranno essere trasferiti all'interno del gioco completo qualora gli utenti che lo provano vogliano acquistarlo definitivamente. L’opportunità di farlo, tra l’altro, potrebbe essere interessante dati i forti sconti che proprio Ubisoft ha deciso di applicare in relazione allo sparatutto. La versione standard per Pc è attualmente in vendita al prezzo di 8 euro, con la possibilità di risparmiare il 60%, mentre quella per Ps4 è acquistabile al prezzo di 14,99 invece di 19,99. La Deluxe Edition, con contenuti aggiuntivi, parte dal prezzo di 12 euro mentre la Ultimate Edition è disponibile a 49,99 euro, al 50% di sconto.

Le caratteristiche del gioco

‘Tom Clancy's Rainbow Six: Siege’ è, come detto, uno sparatutto in prima persona tattico, incentrato principalmente sulla versione multiplayer online. Qui i giocatori potranno cimentarsi in partite libere e classificate. Le mappe sono scelte casualmente, così come le modalità, ovvero salvataggio, bomba e presidio. Sviluppato dalla Ubisoft Montreal e pubblicato dalla Ubisoft, il videogioco era stato annunciato il 9 giugno 2014 all'E3 per poi essere pubblicato a dicembre 2015. Il gioco è strutturato a round e in ciascuno di questi il giocatore coprirà un ruolo, cioè attaccante o difensore. A seconda del ruolo ricoperto ci saranno i cosiddetti ’operatori’ da scegliere, ciascuno con caratteristiche diverse. Gli operatori hanno armi e equipaggiamento unici, differenti tra loro. Nel gioco sono presenti oltre 20 operatori base di attacco e di difesa più quelli che sono stati aggiunti in dlc pubblicati nel corso del tempo e delle stagioni.

Tre modalità particolari

Nella modalità multigiocatore 10 giocatori sono divisi in due squadre che si sfidano in tre differenti modalità. In ‘presidio’, gli attaccanti dovranno mettere in salvo un contenitore al cui interno sono presenti sostanze pericolose. Per fare ciò dovranno entrare nella stanza in cui è presente il contenitore per dieci secondi consecutivi, senza che i difensori siano presenti nella stanza (in quest'ultimo caso la stanza andrà in contesa). Un altro modo per vincere la partita è invece uccidere tutti i difensori. Nella modalità ‘ostaggio’, gli attaccanti dovranno recuperare un ostaggio per poi scortarlo all'esterno dell'edificio fino al punto d'estrazione cercando di non ferirlo: se questo avviene andrà rianimato, ma se a farlo saranno gli avversari lo dovranno curare loro. In caso di morte dell'ostaggio la squadra che l'ha ucciso perde il round. Infine nella modalità ‘bomba’ sono presenti due bombe in due stanze differenti della mappa dove gli attaccanti dovranno convergere per poi disinnescarla tramite un particolare oggetto posseduto da uno dei membri della squadra.