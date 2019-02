DiRT Rally 2.0, a tutto gas sulla console

Videogioco nuovo, trailer nuovo. Codemasters ha pubblicato il video di lancio di DiRT Rally 2.0 (GUARDA IL VIDEO), il gioco ufficiale della FIA World Rallycross Championship presentato da Monster Energy che sarà disponibile dal 26 febbraio per PlayStation®4, Xbox One (inclusa Xbox One X) e Windows PC (DVD tramite Steam). Il filmato mostra vetture che hanno fatto la leggenda di questo sport, piste veloci e fluenti della Polonia, una supercar del FIA World Rallycross Championship e condizioni meteo difficili da affrontare con la Porsche 911 RGT Rally Spec.

Nuove anche le funzionalità per il gameplay del seguito di DiRT Rally, con sistema di guida migliorato, la pista che si deteriora e la scelta degli pneumatici. Il tutto per un’esperienza ancora più realistica.

Oltre ai contenuti presenti al lancio, a partire dal 12 marzo ne saranno disponibili molti altri nelle settimane seguenti come la ŠKODA Fabia Rally, la Citroën C4 Rally, la Opel Manta 400 il rally di Montecarlo, quello di Svezia e di Germania. Chi effettuerà il pre ordine o acquisterà la Deluxe Edition riceverà questi contenuti della Season One, più la Season Two oltre all'early access al gioco da venerdì 22 febbraio. Le versioni retail della DiRT Rally 2.0 Day One Edition includeranno invece la Porsche 911 RGT Rally Spec insieme alla Fiat 131 Abarth Rally e all'Alpine Renault A110 1600 S.

“DiRT Rally 2.0 si basa sull'esperienza di guida lanciata dall'originale DiRT Rally e offre la sfida più dura nella serie DiRT. La combinazione di una migliore maneggevolezza con ogni singola vettura e di sistemi meteo migliorati, insieme al nuovo degrado della pista, rende ogni stage completamente diverso. Ogni angolo in ogni luogo ha una propria personalità che richiede ai piloti di rimanere concentrati e determinati dall'inizio alla fine”, ha dichiarato Clive Moody, SVP Product Development presso Codemasters. Piloti di bolidi virtuali, siete avvisati.

