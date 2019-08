Il diario rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare l’anno scolastico. Gli studenti lo utilizzano per scrivere i compiti da svolgere a casa, per annotare le date delle verifiche, l’orario e molto altro ancora. Negli ultimi anni, sono state create alcune applicazioni che offrono un’alternativa digitale al classico diario cartaceo. Il loro utilizzo può rappresentare una valida opzione per chi desidera risparmiare, ridurre (anche se di poco) il peso dello zaino o semplicemente avere tutte le informazioni utili a portata di smartphone.

Diario Scuola

L’app Diario Scuola, disponibile gratuitamente per il sistema operativo Android, rappresenta una delle alternative più complete al classico diario cartaceo. È adatta per gli studenti di tutte le età e contiene funzioni adatte dalle scuole elementari all’Università. Può essere utilizzata, infatti, per annotare compiti, verifiche e promemoria ed è anche possibile collegarla ai registri elettronici ClasseViva o Argo ScuolaNext per sincronizzare voti, materie, assenze e circolari. Inoltre, consente anche di calcolare automaticamente la media scolastica, ricevere delle notifiche per non perdere nessun appuntamento importante, personalizzare l’orario (per esempio assegnando colori diversi a ogni materia) e gestire gli eventi futuri grazie al calendario integrato.

Diario Smart

Per gli utenti iOS, una valida alternativa a Diario Scuola è Diario Smart. La versione gratuita dell’app permette di annotare compiti, interrogazioni, verifiche e note libere. Inoltre, consente di gestire le assenze, i ritardi e le eventuali uscite anticipate. La funzione ‘Organizer’ aiuta gli studenti a gestire in modo più efficace il tempo dedicato agli impegni, anche tramite degli utili grafici a barre. Tuttavia, alcune delle feature più utili sono presenti solo nella versione Premium dell’applicazione. Acquistandola diventa possibile gestire l’orario settimanale e i voti, impostare degli obiettivi da raggiungere e personalizzare la sezione Diario scegliendo fra vari temi.

eDiary – diario di scuola

Un’altra applicazione simile è eDiary – diario di scuola, disponibile per il sistema operativo Android. La sua peculiarità è che permette di condividere uno stesso diario tra studenti diversi. Se un utente annota un compito in classe, per esempio, anche tutti gli altri possono vederlo. In generale, l’app consente di inserire le date delle verifiche, sincronizzare e condividere il diario con la propria classe, impostare l’orario settimanale delle lezioni e consultare un calendario mensile o settimanale con i compiti.