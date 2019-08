Dopo il rinvio di 24 ore a seguito di problemi tecnici rilevati al momento del rilascio del nuovo update, è finalmente in distribuzione l’aggiornamento 10.10 di Fortnite che porterà tante novità in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa.

I server del noto Battle Royale sono momentaneamente offline per dare spazio alle operazioni di manutenzione prima dell’update.

Come comunicato dalla stessa Epic Games, gli utenti potranno ricominciare a giocare in tarda mattinata.

Novità introdotte con l’aggiornamento

Ecco tutte le novità in arrivo con l’aggiornamento. Nella modalità Battaglia Reale i giocatori potranno mettere alla prova le loro abilità in una nuova Zona fenditura che sostituisce il PDI Grandi Megazzini con Corso Commercio, in grado di generare orde di fiere che si scagliano contro gli utenti. Come promesso dalla stessa Epic Games, a seguito di diverse richieste da parte dei giocatori che lamentavano serie difficoltà nell’affrontare gli utenti a bordo di B.R.U.T.O (il nuovo veicolo super potente introdotto con l’arrivo della Stagione X), verranno aggiornate le sue funzioni.

Il mezzo di trasporto integrerà un laser di puntamento, visibile sia dagli avversari che dai compagni nel momento in cui gli utenti caricano e sparano i missili. I giocatori potranno così sapere dove l’artigliere sta puntando i razzi prima del loro lancio.

Inoltre, gli utenti potranno salire su B.R.U.T.O anche nella modalità deltaplano e i veicoli verrano generati in maniera intermittente durante la partita.

L’update 10.10 corregge anche diversi bug presenti nel videogioco: gli utenti potranno ottenere le stelle battaglia nascoste della settimana 1 e della settimana 2; è stato risolto anche un problema legato al cespuglio.

Novità in Modalità Creativa e Salva il Mondo

L’update introduce la possibilità di utilizzare B.R.U.T.O anche nella Modalità Creativa. Arrivano, inoltre, tanti nuovi prefabbricati e gallerie e diverse Isole, quali Temperata, Prati, Artica, Fortezza di ghiaccio, Lacustre di ghiaccio, Canyon, Desolazione, Tropicale, Sponde del fiume, Vulcanica, Banco di sabbia, Caldera, Kevin fluttuante, Vetro nero, Griglia e il Quartiere.

In Salva il Mondo tra le nuove funzioni offerte dalla patch 10.10, l’update risolve tanti bug e introduce una nuova sfida settimanale: gli utenti dovranno aiutare Penny a raggiungere la stazione radio per trasmettere la sua Canzone dell'estate.