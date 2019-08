Fortnite, Epic Games ritarda il rilascio dell’aggiornamento 10.10

Oggi, 13 agosto 2019, Epic Games avrebbe dovuto rilasciare il nuovo aggiornamento 10.10 di Fornite, che avrebbe portato tante novità in Battaglia Reale, Salva il Mondo e Modalità Creativa. Come annunciato dalla stessa società in un post pubblicato sul profilo ufficiale Twitter del videogioco, l’update tarderà ad arrivare a causa di problemi tecnici.

Epic Games, per ora, non si è espressa riguardo la durata del rinvio. Bisognerà attendere eventuali futuri annunci per comprendere se il ritardo sarà di qualche ora o se il nuovo aggiornamento verrà distribuito direttamente nella giornata di domani 14 agosto.

“Abbiamo dovuto ritardare i tempi per il rilascio dell'aggiornamento”

“A causa di problemi dell'ultimo minuto rilevati con la build, abbiamo dovuto ritardare i tempi per il rilascio dell'aggiornamento v10.10. Forniremo maggiori dettagli una volta che avremo maggiori informazioni”, scrive Epic Games nel Tweet sulla pagina di Fortnite.

Ai fan del Battle Royale del momento non resta che aspettare.

Dal primo agosto ha preso ufficialmente il via la Stagione X di Fortnite, annunciata con il trailer ufficiale pubblicato in rete poco prima del suo rilascio. Sono tante le novità introdotte nel campo da gioco del titolo del momento, primo tra tutti il nuovo tema: i viaggi nel tempo. La Stagione X porta con sé un nuovo Pass Battaglia e una grande novità: il quasi imbattibile B.R.U.T.O, un veicolo a due posti per sconfiggere i nemici cooperando; un utente spara e l’altro guida. Il nuovo capitolo di Fortnite offre anche tante nuove armi e Missioni esclusive, quali Stelle della Battaglia, Punti Esperienza e vari oggetti. Inoltre, molti strumenti e veicoli del gioco quali Girosfera, Quad Annientatore, Pistola a focile, bomba ombra, fucile di precisione semiautomatico, fucile d'assalto tattico, torretta montata e attacco aereo, sono ora nel magazzino.

Fortnite, la community protesta per la presenza dei mech

La Stagione X, oltre a portare tante novità, ha ‘acceso’ una protesta dei videogiocatori che lamentano la presenza di nuovi strumenti in grado di compromettere in modo drastico il bilanciamento del titolo. Al centro del dibattito c’è il nuovo veicolo B.R.U.T.O, troppo potente e difficile da sconfiggere, a detta degli utenti.

Ecco la risposta di Epic Games: “Abbiamo monitorato l'impatto del B.R.U.T.O. sul gioco e stiamo studiando come migliorare il feedback in combattimento durante l'interazione con il veicolo. Nella patch v10.10 aggiungeremo un laser di puntamento che mostrerà la direzione in cui il B.R.U.T.O. sta puntando i razzi mentre vengono caricati. Questo laser avrà un effetto audio direzionale per aiutarti ad accorgerti quando ti viene puntato contro, anche se sei dietro una struttura”.