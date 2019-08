Fortnite 10, leak svela il trailer completo di Epic Games

Circola già in rete il trailer completo della Stagione X di Fortnite, che prenderà il via ufficialmente il primo agosto 2019. Ancor prima della sua distribuzione ufficiale, il filmato che apre ufficialmente il nuovo capitolo del noto Battle Royale è finito per sbaglio sul web, forse per una disattenzione commessa da chi gestisce alcuni dei profili social di Epic Games. Probabilmente chi era incaricato di pubblicare il breve teaser del video, come avviene abitualmente all’alba dell’inizio di ogni nuova stagione di Fortnite Battaglia Reale, ha erroneamente caricato l’intero trailer che sarebbe stato rimosso quasi subito dalle pagine ufficiali.

Quei pochi secondi sono bastati ai dataminer e ai leaker del titolo del momento, che hanno prontamente salvato e ripubblicato l’intero filmato.

Tema della Stagione 10

Dal trailer si evince che il tema della nuova stagione sono i viaggi nel tempo, come svelato da alcune indiscrezioni trapelate in rete negli scorsi giorni. Il filmato riepiloga i più importanti eventi delle scorse stagioni, come il razzo della Stagione 4, il Cubo Kevin e l'Effetto Farfalla della Stagione 5-6, i Pirati della Stagione 8, e poi ancora gli oggetti di Natale della Stagione 7.

Fortnite World Cup, il 16enne Bugha vince 3 milioni di dollari

Ad aggiudicarsi la medaglia d’oro delle Finali del Torneo Solo di Fortnite World Cup 2019, tenutasi a New York, dal 26 al 28 luglio, è il giovane statunitense Kyle "Bugha" Giersdorf. La vittoria porta con sé un bottino da 3 milioni di dollari che saranno spartiti con il resto del team Sentinels per cui ha gareggiato, come previsto dai precedenti accordi.

Bugha nonostante la sua tenera età (16 anni) è riuscito ad avere la meglio su tutti gli sfidanti in gara, superando di ben 26 punti il secondo in classifica, Psalm. La sfida Duo, invece, è stata vinta da Nyhrox e Aqua che hanno totalizzato ben 51 punti in sei partite.