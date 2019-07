Giorni di celebrazioni, in casa Epic Games, per il secondo compleanno di Fortnite. Per festeggiare un evento davvero particolare, gli sviluppatori del gioco hanno deciso di disseminare per la mappa alcuni oggetti che permetteranno ai giocatori di ottenere dei bonus. Si tratta di ‘pacchi regalo’, il cui utilizzo consente di acquisire del bottino leggendario che cambia di volta in volta, utile per chi desidera dotarsi di armi ed elementi di equipaggiamento rari una volta effettuato lo schieramento sulla mappa. Ma, oltre a questi, ecco poi le ‘torte di compleanno’, oggetti speciali che permettono ai player di recuperare un parte della salute necessaria per sopravvivere agli attacchi altrui e anche una buona quantità di punti scudo, così da recuperare le forze dopo gli scontri a fuoco.

I luoghi dove sono disseminate le torte

Per ottenere i bonus previsti, occorre scovare le torte di compleanno e ballare davanti ad esse. Le torte, come segnalato anche da alcuni portali di settore, sono distribuite in diversi punti dell'isola di Fortnite nella modalità battaglia reale. Ecco dove si potranno trovare: una è presente presso Crocevia del Ciarpame, mentre un’altra presso Parco Pacifico. A Sponde del Saccheggio e a Rifugio Ritirato ne sono disponibili altre due, quindi bisogna recarsi alle Spiagge Snob e presso Condotti Confusi per trovarne un’altra coppia. Ne mancano quattro all’appello: sono presenti a Borgo Bislacco, a Lande Letali, mentre ben due si possono trovare a Palmeto Paradisiaco.

Le novità della patch 9.41

Di recente, tra l’altro, è stato rilasciato l’update della patch 9.41. Questo aggiornamento prevede, tra le numerose novità legate alla modalità battle royale, l’introduzione del fucile di precisione scout tempesta che grazie ad un mirino particolarmente potente e dotato di una mappa meteorologica che mostra i cerchi della tempesta prima che compaiano sulla minimappa. L’arma, tra l’altro, è disponibile con rarità epica e leggendaria. Nella modalità creativa, oltre a nuovi set di prefabbricati legati ai set cinematografici, ecco la possibilità di sfidare gli avversari in un'entusiasmante partita a nascondino giocando alla caccia all'oggetto di StrayKite nella MAT, che sarà disponibile proprio da oggi, 25 luglio. Infine, per quanto riguarda la modalità salva il mondo, l’aggiunta dell’arma Pulsar 9000 al negozio settimanale. Si tratta di un fucile pesante a energia a media portata che scaglia grandi anelli di plasma, penetrando inesorabilmente i nemici con i suoi colpi.